Один из них получил пожизненный срок
В Иркутской области вынесен приговор двум мужчинам 34 и 49 лет. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенным группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
В конце января 2020 года компания мужчин, находясь в одном из домов посёлке Белореченский Усољского района, распивала спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого один из мужчин нанёс знакомому ножевые ранения, а затем несколько ударов топором.
Происходящее увидела хозяйка дома, тогда убийца вместе со своим приятелем решили убить женщину. Они нанесли ножом и отверткой множественные удары в шею и голову потерпевшей. После этого мужчины догнали ещё одного свидетеля убийства, который пытался убежать из дома, и расправились с ним аналогичным способом.
Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Ранее они были неоднократно судимы. В ходе следствия они дали признательные показания.
Приговором Иркутского областного суда они признаны виновными. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, другого - к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.
В Иркутской области приятели убили 3 человек
Общество, Фото:
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