В Бурятии водителям напомнили о ремне безопасности

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло на севере республики



Сотрудники отдела ГИБДД Северо-Байкальского района Бурятии провели профилактическое мероприятие «Водитель, соблюдай ПДД». В посёлке Новый Уоян автомобилистов призвали к внимательности за рулём транспортных средств.



Инспекторы ГИБДД обратились к водителям с просьбой всегда пристёгиваться ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства при перевозке юных пассажиров. Особое внимание стражи порядка акцентировали на вопросе безопасности пешеходов. Водителям напомнили о требовании правил уступать дорогу пешим участникам дорожного движения и необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Кроме того, автоинспекторы предупредили об опасности использования мобильных телефонов при управлении транспортом.



- Помните, что вы несёте ответственность за себя, жизнь и здоровье своих пассажиров, а также других участников дорожного движения. Поэтому всегда будьте предельно внимательными за рулём транспортных средств, - добавили полицейские.



Всем участникам мероприятия также разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД пожелали водителям безопасных дорог и счастливого пути, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

