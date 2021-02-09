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В Иркутской области учёных поощрили званиями и грамотами

В Иркутской области учёных поощрили званиями и грамотами
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Церемонию награждения провели в День российской науки

Почётных званий, грамот и благодарностей губернатора Иркутской области удостоены учёные региона. Церемония награждения состоялась 8 февраля, в День российской науки, во время заседания координационного научного совета, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.

Почётное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено:
- заведующей кафедрой медицинской экспертизы Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктору медицинских наук, профессору Ирине Петрунько;
- заведующему отделением института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, доктору физико-математических наук, члену-корреспонденту РАН, профессору Александру Толстоногову.

Почётных грамот губернатора удостоены:
- главный научный сотрудник лаборатории оптимального управления института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Александр Горнов;
- доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Валентин Иртегов.

Благодарности губернатора объявлены:
- доктору физико-математических наук, заведующему отделением института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Юрию Маркову;
- доктору технических наук, профессору, ведущему научному сотруднику института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Александру Тятюшкину.
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