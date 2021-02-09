В Иркутской области учёных поощрили званиями и грамотами

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Церемонию награждения провели в День российской науки



Почётных званий, грамот и благодарностей губернатора Иркутской области удостоены учёные региона. Церемония награждения состоялась 8 февраля, в День российской науки, во время заседания координационного научного совета, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.



Почётное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области» присвоено:

- заведующей кафедрой медицинской экспертизы Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, доктору медицинских наук, профессору Ирине Петрунько;

- заведующему отделением института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, доктору физико-математических наук, члену-корреспонденту РАН, профессору Александру Толстоногову.



Почётных грамот губернатора удостоены:

- главный научный сотрудник лаборатории оптимального управления института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Александр Горнов;

- доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Валентин Иртегов.



Благодарности губернатора объявлены:

- доктору физико-математических наук, заведующему отделением института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Юрию Маркову;

- доктору технических наук, профессору, ведущему научному сотруднику института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Александру Тятюшкину.

