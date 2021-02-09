В регионе проходит флешмоб «Блюда Бурят»
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае стартовал флешмоб «Блюда Бурят», посвящённый наступлению Нового года по восточному календарю. По словам организаторов, к флешмобу активно присоединяются забайкальцы из разных уголков региона.
- Забайкальцы публикуют даже подробное видео, где они поэтапно демонстрируют процесс приготовления блюд в домашней непринуждённой обстановке, делясь полезными советами и фирменными поварскими секретами. Здесь и бухлёр, и мясная колбаса, и традиционные бурятские позы и многое другое, - рассказали организаторы.
В рамках проекта всем желающим предлагается стать участниками национального кулинарного экскурса. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фото или видео по приготовлению блюд бурятской кухни с рецептами под хештегом #БлюдаБурят75.
Флешмоб продлится до 12 февраля, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальцы в соцсетях делятся рецептами бурятских блюд
Общество, Фото:
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