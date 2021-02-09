Пьяная жительница Бурятии стукнула по голове полицейского

Женщина получила условный срок



В апреле 2020 года вечером сотрудники полиции приехали к семье, чтобы проверить сообщение о скандале.



В ходе разбирательства пьяные муж и жена отказались проследовать с сотрудниками полиции и оказали им сопротивление. Одним из сотрудников к мужчине были применены приемы борьбы и наручники. Но эти действия не понравились жене, которая подбежала к полицейскому и ударила его кулаком по голове.



Действия женщины орган предварительного следствия квалифицировал по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая вину не признала, ссылаясь на то, что не знала о том, что потерпевший является сотрудником полиции.



- Вместе с тем, вина подсудимой полностью подтверждалась исследованными доказательствами, в связи с чем суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание - 1 год 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в Прибайкальском районном суде.



Приговор вступил в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловался.

