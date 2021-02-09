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«Заповедное Подлеморье» ждёт любителей байкальской зимней рыбалки

«Заповедное Подлеморье» ждёт любителей байкальской зимней рыбалки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Посетителей просят соблюдать установленные правила

В рамках подготовки к зимнему туристическому сезону 2021 года государственными инспекторами отдела охраны Забайкальского национального парка была проведена работа по благоустройству территории термальных источников в бухте Змеёвая. В течение трёх дней инспекторы расчистили объект от снега и произвели откачку и чистку двух ванн с термальной водой. Таким образом, популярное место отдыха для посетителей Забайкальского национального парка готово к приёму гостей.

За посещение термальных источников в бухте Змеёвая, взимается плата в размере 100 рублей с человека, за исключением граждан, зарегистрированных на территории Баргузинского района. Собранные деньги идут на содержание и развитие инфраструктуры национального парка.

- Для всех посетителей на специально отведённых участках акватории разрешается любительский и спортивный лов рыбы в зимний период, в том числе бормашовой удой: в Баргузинском заливе на участке от местности Церковь до местности Глинка в прибрежной зоне в полосе не далее 1 км от берега; в Чивыркуйском заливе восточнее мыса Курбулик – рекреационный участок «Огород», между островом Голый и мысом Онгоконский – «Площадь» и между мысом Курбуликский и островом Голый – «Центральный». В бухтах Окуневая, Змеёвая, местности Монахово, озеро Бормашовое, - сообщили ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Суточная норма добычи (вылова) для одного гражданина омуля, сига, хариуса (суммарно всех видов) – 5 кг; щука, сазан (суммарно всех видов) – 10 кг; прочих видов рыб (суммарно всех видов) – 20 кг. В случае превышения суточной нормы вылов прекращается.

- Просим соблюдать правила рыболовства и положение о национальном парке. Не оставляйте бытовых отходов вне мусорных контейнеров. В акватории Чивыркуйского залива запрещается сооружать на льду любые укрытия (устанавливать будки, палатки, изгороди и т.п.), организовывать стоянки автотранспорта, за исключением специально предусмотренных для этих целей участков. А также запрещено использование электрогенераторов, хранение ГСМ, бензопил без установки на герметичный поддон; хранение и распиловка дров на льду без поддонов или брезентовых настилов и использование рукомойников без герметичного бака под жидкие отходы, - обратились в заповеднике к посетителям.

Движение по льду в рекреационных целях на автомототранспорте допускается в пределах существующих маршрутов, за исключением акватории заповедного режима и особо охраняемой зоны водно-болотных угодий.

За все нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.


рыбалка Байкал заповедник
 
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