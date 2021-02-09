Турнир проводился среди детей Советского района
7 февраля в Улан-Удэ прошёл турнир по футболу среди детских дворовых команд Советского района. Участниками соревнований в спортивном зале «Кристалл» стали команды детей 2008 года рождения и младше.
- Турнир собрал верных поклонников этого зрелищного вида спорта. Мальчишки уверенно защищали свои ворота, самоотверженно атаковали ворота соперников, пропускали и забивали голы. Равнодушных не было, каждый вкладывался в любимом виде спорта на 100%, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Исток» (инструктор по спорту ЦФМР Роман Новицкий). Вторыми стали ребята из команды «Стеклозавод» (инструктор по спорту ЦФМР Надежда Бальжинимаева). Тройку призёров замкнула команда «ДВЗ» (инструктор по спорту ЦФМР Олег Стогний).
Турнир прошёл в бескомпромиссной борьбе: не было зафиксировано ни одной ничьи. Победители и участники соревнования награждены медалями, грамотами и сладкими призами.
В Улан-Удэ сразились дворовые команды по футболу
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