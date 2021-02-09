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В Бурятии стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

В Бурятии стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Лучшие экипажи представят объединение в окружном этапе

В Бурятии на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа стартовал второй отборочный этап конкурса «Суворовский натиск». В борьбу за право выхода в следующий этап вступили подразделения танкового и мотострелкового соединений общевойскового объединения ВВО.

- Одной из особенностей подготовки к участию в конкурсах стало совместное применение беспилотных летательных аппаратов, которые будут координировать с воздуха действия экипажей. В ходе первого этапа, экипажи БМП-2 в составе взводов состязались в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из штатного вооружения боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу на различных дистанциях, - сообщает пресс-служба ВВО. - Также в программу отбора включено прохождение маршрута с преодолением различных препятствий.

В программу второго этапа конкурса включено прохождение индивидуальной гонки, в ходе которой экипажи пройдут 4 больших круга с выполнением огневых упражнений из штатной 30-мм пушки, ПТУР и спаренного пулемёта ПКТ. А также эстафеты, на которой экипажи пройдут 3 средних круга с выполнением стрельб из ПКТ и 30-мм пушки с короткими остановками на огневых рубежах.

По итогам конкурса лучшие экипажи представят объединение в очередном окружном этапе конкурса «Суворовский натиск», входящего в программу «АРМИ-2021».
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