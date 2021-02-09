Житель Свирска убил мать троих детей



Ночью 7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Черемховская в Свирске обнаружено тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



По версии следствия, вечером 6 февраля женщина пришла в гости к своей подруге, где они компанией стали распивать спиртное. В ходе застолья мужчина стал угрожать убийством бывшей супруге. Гости стали успокаивать дебошира, но в какой-то момент он махнул ножом и причинил смертельное ранение подруге бывшей жены.



Подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками полиции. Известно, что у погибшей осталось трое несовершеннолетних детей.



Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.

