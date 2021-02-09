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Юмористы Бурятии сняли видео про нападения собак

Юмористы Бурятии сняли видео про нападения собак
Общество,  Фото:screenshot
Молодые люди призывают владельцев собак ответственно относиться к своим животным

Бурятские юмористы из «ЧиВа 03» выпустили социальный ролик на острую для республики тему – безнадзорный выгул собак. Видеоролик назвали «Твой питомец – твоя ответственность».

Юмористы призывают владельцев собак не выпускать на прогулку животных без надзора, на прогулке надевать на четвероногого друга поводок и намордник, «а в идеале и налапники», - отметили в «ЧиВа 03».

- Даже если Ваш питомец - самое доброе на свете существо - он всё равно может представлять опасность для окружающих! – подписали ролик его авторы.

На коротком видео показана ситуация нападения домашней собаки человека. Собака вышла из вольера, потому что её хозяин оставил клетку открытой. По сюжету, на мужчину напала овчарка, когда тот возвращался домой. Его госпитализировали, а жене по телефону сообщили, что муж в больнице. Женщина шокирована известием, как и её сын.

Здесь же показали второй вариант развития события. На этот раз владелец собаки надёжно закрыл вольер. Мужчина благополучно добрался до дома. Затем они в кругу семьи занимались домашними делами.

В ролике напомнили про штрафы за нарушения правил выгула и порядка регистрации животного предусмотрены штрафы.


Как сообщал «Байкал-Daily», со вчерашнего дня в Бурятии выросли штрафы для нерадивых хозяев животных: за нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение порядка регистрации собак будет взиматься штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Тема нападения собак на людей в Улан-Удэ остро встала после случая в микрорайоне Забайкальский. 23 декабря 2020 года собаки буквально растерзали 20-летнюю девушку. Улан-удэнка получила тяжелейшие травмы, для лечения она была отправлена в Москву. Среди нападавших собак были домашние псы.

Затем в Забайкальском вновь напали собаки, на этот раз их жертвой стала 9-летняя девочка. Очевидцы отмечали, что в стае были собаки с ошейниками.




собаки КВН
 
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