Спортсмен включён в состав сборной команды России
Иркутский спортсмен Владислав Дорофеев занял первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти спортивного деятеля, отличника физической культуры и спорта Г.И. Михеева. Турнир проводился со 2 по 5 февраля в Красноярске. В нём приняли участие более 600 спортсменов из различных регионов страны.
Владислав Дорофеев выступал в весовой категории свыше 90 кг и провёл пять схваток. Все встречи он выиграл досрочно. В финале турнира Владислав встретился со спортсменом из Краснодарского края Денисом Батчаевым. В начале встречи заметное преимущество было у краснодарского дзюдоиста. Однако после получения «шидо» за пассивность Дорофеев разгромил соперника, бросив его на «ваза-ари» и сразу же поймав на десятисекундное «осаекоми».
По итогам финальной схватки Владислав Дорофеев стал обладателем золотой медали. Серебряную медаль выиграл Денис Батчаев. Бронзовые награды получили Матвей Литягин (Оренбургская область) и Арсен Кадзаев (РСО – Алания).
Владислав Дорофеев тренируется у Сергея Гончарова и Сергея Иванова и выступает за ЦСКА. По итогам всероссийских соревнований Владислав Дорофеев включён в состав сборной команды России. В марте он примет участие в тренировочных сборах для дальнейшего отбора на международные турниры, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутянин выиграл всероссийские соревнования по дзюдо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им стал представитель Агинского округа
Она получила путёвку на первенство России
Церемонию награждения провели в День российской науки
Юный спортсмен стал первым на дистанциях 50, 100, 200 метров
Она награждена золотой медалью в номинации «Инновации»
Открытие соревнований посетила делегация федерации бокса России
Победу одержали Юлиан Гергенов и Юрий Иванов
Он также поздравил призёра всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
По результатам проверок в 2020 году составлены два административных протокола
Три школы возводят в рамках восстановления региона после наводнения
Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному году, чаще пользуются электронными услугами
В отношении нарушителей возбуждены административные дела
Свалка угрожает экологической безопасности озера и здоровью местных жителей
Вор оставил после себя беспорядок
За сутки выявлено 90 нарушений