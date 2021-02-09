Иркутянин выиграл всероссийские соревнования по дзюдо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмен включён в состав сборной команды России



Иркутский спортсмен Владислав Дорофеев занял первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей до 18 лет памяти спортивного деятеля, отличника физической культуры и спорта Г.И. Михеева. Турнир проводился со 2 по 5 февраля в Красноярске. В нём приняли участие более 600 спортсменов из различных регионов страны.



Владислав Дорофеев выступал в весовой категории свыше 90 кг и провёл пять схваток. Все встречи он выиграл досрочно. В финале турнира Владислав встретился со спортсменом из Краснодарского края Денисом Батчаевым. В начале встречи заметное преимущество было у краснодарского дзюдоиста. Однако после получения «шидо» за пассивность Дорофеев разгромил соперника, бросив его на «ваза-ари» и сразу же поймав на десятисекундное «осаекоми».



По итогам финальной схватки Владислав Дорофеев стал обладателем золотой медали. Серебряную медаль выиграл Денис Батчаев. Бронзовые награды получили Матвей Литягин (Оренбургская область) и Арсен Кадзаев (РСО – Алания).



Владислав Дорофеев тренируется у Сергея Гончарова и Сергея Иванова и выступает за ЦСКА. По итогам всероссийских соревнований Владислав Дорофеев включён в состав сборной команды России. В марте он примет участие в тренировочных сборах для дальнейшего отбора на международные турниры, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

