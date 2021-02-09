В Бурятии закончилось первенство республики по боксу

Открытие соревнований посетила делегация федерации бокса России
С 4 по 6 февраля в Бурятии проходило первенство по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет памяти участника ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене, экс-чемпиона СССР Бориса Жамьяновича Зориктуева. Церемонию открытия посетила делегация федерации бокса России во главе с генеральным секретарем Кириллом Щекутьевым.
В первенстве приняли участие 104 спортсмена 2005-2006 годов рождения: 92 юноши в 16 весовых категориях и 12 девушек в шести весовых категориях. Команды на первенство выставили 14 районов республики и 5 залов бокса города Улан-Удэ. Бои проходили в течение трёх дней во дворце спорта им. Б.Ж. Зориктуева в селе Иволгинск.
Финальные бои, награждение призёров, победителей первенства региона и их тренеров, а также закрытие соревнований состоялось 6 февраля. На закрытии присутствовали президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев, именитые спортсмены региона Бато-Мунко Ванкеев, Тамир Галанов и Наталья Шадрина.
Победители и призёры соревнований
Юноши
Весовая категория до 46 кг:
1. Буянто Мангатаев (Кижингинский, с. Кижинга), тренер – Б.В. Цыбиков;
2. Эрдэм Балданов (г. Улан-Удэ/РСШОР), тренер – У.Д. Цыренов;
3. Илья Горбунов (Кабанский, п. Селенгинск), тренеры – С.Е. Ткачев, Е.В. Плесовский;
3. Владимир Горбунов (Кабанский, п. Селенгинск), тренеры – С.Е. Ткачев, Е.В. Плесовский.
Весовая категория до 48 кг:
1. Ренат Гарифуллин (Кижингинский, с. Кижинга), тренер – Б.В. Цыбиков;
2. Михаил Теблоев (г. Северобайкальск), тренеры – О.Д. Вешкурцев, Б.Ц. Дандаров;
3. Денис Лысенко (г. Северобайкальск), тренеры – О.Д. Вешкурцев, Б.Ц. Дандаров;
3. Сергей Корнилов (Кижингинский, с. Кижинга), тренер – Б.В. Цыбиков.
Весовая категория до 50 кг:
1. Владимир Кубик (г. Северобайкальск), тренеры – О.Д. Вешкурцев, Б.Ц. Дандаров;
2. Влад Шойжалсанов (Кабанский, п. Селенгинск), тренеры – С.Е. Ткачев, Е.В. Плесовский;
3. Арсен Китонов («НОМТО»/СШОР-11), тренер – Б.А. Чимитов;
3. Даниил Горюнов (г. Улан-Удэ/РСШОР), тренер - С.Ц. Хорлоев.
Весовая категория до 52 кг:
1. Амгалан Ангаров (РСШОР/Тункинский), тренеры – С.Ц. Хорлоев, Т.Ш. Моглоев;
2. Валерий Яковлев (РСШОР/Закаменский), тренер - С.И. Васильев;
3. Даниил Гимаев (Иволгинский, с. Иволгинск), тренер – В.Г. Ханхабаев;
3. Сергей Пахомов (Селенгинский, г. Гусиноозёрск), тренер – Е.Н. Тарнюев.
Весовая категория до 54 кг:
1. Даниил Яничкин (г. Северобайкальск), тренеры – О.Д. Вешкурцев, Б.Ц. Дандаров;
2. Артём Машанов (Джидинский, с. Петропавловка), тренеры – Б.С. Нимаев, Ж.Ц. Тасарунов;
3. Роман Гладышев (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренер В.Н. Ушаков;
3. Александр Шамов (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренер – Е.Б. Жамбаев.
Весовая категория до 57 кг:
1. Илья Крысов (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренеры – Е.Б. Жамбаев, С.П. Павлов;
2. Илья Кудинов (Прибайкальский, с. Ильинка), тренер – А.В. Куренков;
3. Владимир Красивых (Прибайкальский, с. Таловка), тренер – А.Л. Плотников;
3. Андрей Гульков («НОМТО»/СШОР-11), тренер – Ц.Ц. Бадмаев
Весовая категория до 60 кг (группа 1):
1. Артём Саргаев (РСШОР/Кабанский), тренеры С.Ц. Хорлоев, С.Е. Ткачев;
2. Дугар Буянтуев (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренер – С.А. Филин;
3. Буянто Цыдыпов (Иволгинский, с. Сотниково), тренер – М.Р. Гапилов;
3. Глеб Брянский (Джидинский, с. Петропавловка), тренеры – Б.С. Нимаев, Ж.Ц. Тасарунов.
Весовая категория до 60 кг ( группа 2):
1. Дмитрий Широков (г. Улан-Удэ/СШОР-11), тренер – А.Х. Гармажапов;
2. Кирилл Кудинов (Прибайкальский, с. Ильинка), тренер – А.В. Куренков;
3. Юмжап Базаров (Закаменский), тренеры - С.И. Васильев, Э.И. Цыренов;
3. Дмитрий Пинтаев (Иволгинский, с. Иволгинск), тренер – В.Г. Ханхабаев.
Весовая категория до 63 кг:
1. Егор Фёдоров (РСШОР/Кабанский), тренеры С.Ц. Хорлоев, С.Е. Ткачев;
2. Руслан Малахов (РСШОР/п. Нижнеангарск), тренеры С.Ц. Хорлоев, А.И. Малахов;
3. Егор Вампилов (Джидинский, с. Дэдэ-Ичётуй), тренер – А.Ж. Лумбунов;
3. Михаил Белых (Бичурский), тренер - В.И. Никонов.
Весовая категория до 66 кг:
1. Александр Борисов (РСШОР/Хоринский), тренеры С.Ц. Хорлоев, Д.Г. Батомункуев;
2. Евгений Ринчинов (г. Улан-Удэ/РСШОР), тренер – У.Д. Цыренов;
3. Ринчин Цыдемпилов (Джидинский, с. Дэдэ-Ичётуй), тренер – А.Ж. Лумбунов;
3. Вадим Вершинин (Закаменский), тренеры - С.И. Васильев, Э.И. Цыренов.
Весовая категория до 70 кг:
1. Артур Дамдинов (г. Улан-Удэ/СШОР-11), тренер – А.Х. Гармажапов;
2. Никита Кмит (Тункинский), тренер А.М. Гыргенов;
3. Денис Шмелев (Баргузинский, п. Усть-Баргузин), тренер – В.Ю. Файфер;
3. Эрдэм Верхушин (Кижингинский, у. Могсохон), тренер – Б.Н. Жимбеев.
Весовая категория до 75 кг:
1. Антон Толстихин (Баргузинский, п. Усть-Баргузин), тренер – В.Ю. Файфер;
2. Кирилл Скорняков (г. Улан-Удэ/СШОР-11), тренер – А.Х. Гармажапов;
3. Содном Найданов (Кижингинский, с. Кижинга), тренер – Б.В. Цыбиков.
Весовая категория до 80 кг:
1. Илья Воробьев (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренер – С.А. Филин;
2. Глеб Балдаков (Прибайкальский, с. Таловка), тренер – А.Л. Плотников.
Весовая категория свыше 80 кг:
1. Антон Недорезов (Прибайкальский, м. Таловка), тренер – А.Л. Плотников;
2. Майдар Раднаев (Джидинский, с. Дэдэ-Ичётуй), тренер – А.Ж. Лумбунов;
3. Денис Дампилов (Баргузинский, п. Усть-Баргузин), тренер – В.Ю. Файфер;
4. Дмитрий Очиров (Баунтовский, с. Багдарин), тренер – А.Э. Чимитов.
Девушки
Весовая категория до 46 кг:
1. Виктория Каурова (г. Улан-Удэ/СШОР-11), тренер - А.В. Дылыков;
2. Наталья Власова (Заиграевский, п. Онохой), тренер - О.В. Пятков;
3. Виктория Федотова (Бичурский), тренер – А.А. Кабакова.
Весовая категория до 52 кг:
1. Алина Герасимова (Иволгинский, с. Иволгинск), тренер – О.В. Абдулмуслимова;
2. Юлия Цыбикжапова (Иволгинский, с. Сотниково), тренер – М.Р. Гапилов;
3. Евгения Тугарина (Прибайкальский, с. Таловка), тренер – Д.С. Кислицин.
Весовая категория до 54 кг:
1. Жанна Бадмаева (г. Улан-Удэ/РСШОР), тренер – Б.Б. Бадмаев;
2. Елизавета Соколова (г. Улан-Удэ/СШОР-11), тренер - А.В. Дылыков.
Весовая категория до 60 кг:
1. Влада Богданова (г. Улан-Удэ/СШ-16 «Забайкалец»), тренер – С.П. Павлов;
2. Виолетта Зарубина (Иволгинский, с. Иволгинск), тренер – О.В. Абдулмуслимова.
Весовая категория до 63 кг:
1. Ирина Дармаева (г. Улан-Удэ/РСШОР), тренер – Б.Б. Бадмаев.
Весовая категория до 66 кг:
1. Анна Протасова (Бичурский), тренер – А.А. Кабакова.
Всем победителям были вручены дипломы, медали, кубки, памятные и денежные призы, а также перчатки - подарок федерации бокса России. Соревнования прошли без участия зрителей, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.
В Бурятии закончилось первенство республики по боксу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Церемонию награждения провели в День российской науки
Юный спортсмен стал первым на дистанциях 50, 100, 200 метров
Она награждена золотой медалью в номинации «Инновации»
Открытие соревнований посетила делегация федерации бокса России
Победу одержали Юлиан Гергенов и Юрий Иванов
По результатам проверок в 2020 году составлены два административных протокола
Три школы возводят в рамках восстановления региона после наводнения
Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному году, чаще пользуются электронными услугами
В отношении нарушителей возбуждены административные дела
Свалка угрожает экологической безопасности озера и здоровью местных жителей
Вор оставил после себя беспорядок
За сутки выявлено 90 нарушений
«Это круче, чем Гиннесс», - отмечает Рафаэль Кулиев
Возбуждено уголовное дело
Преступление произошло 9 лет назад