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В партии лесоматериалов в Улан-Удэ нашли личинку «волосогрызки»

В партии лесоматериалов в Улан-Удэ нашли личинку «волосогрызки»
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено дело об административном правонарушении

В управление Россельхознадзора поступило сообщение от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в партии подкарантинной продукции вредных организмов, имеющих карантинный статус на территории КНР.

В партии лесоматериалов объёмом 113 куб. м, принадлежащих ООО «Арбор» (г. Улан-Удэ), выявлена живая личинка черного елового усача. «Хранение зараженной подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении. Составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушений. 
Россельхознадзор
 
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