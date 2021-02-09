Еда – главная статья расходов жителей Дальнего Востока
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей Дальневосточного Федерального округа и выяснила, как жители региона распоряжаются своей заработной платой.
95% дальневосточников тратят заработанные деньги на еду, 83% – на оплату коммунальных услуг, 75% – на связь, ТВ, интернет. И лишь 15% жителей региона расходуют зарплату на образование.
- Жители Дальнего Востока тратят зарплату на «Досуг и отдых» заметно реже остальных россиян: 25% против 39%, на уход за собой, в том числе, фитнес, массаж и салоны красоты (20% против 28%). При этом среди жителей региона выше доля тех, кто расходует заработок на оплату коммунальных расходов (83% против 78% по всей России), на транспорт\автомобиль (60% против 55%), на лекарства и лечение (55% против 47%), а также тех, кто платит кредиты (45% против 39%), - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.
60% дальневосточников назвали еду своей главной статьёй расходов, 43% больше всего денег тратят на аренду жилья и ипотеку, 33% - на выплаты кредитов, 23% - на коммунальные расходы. По 10% отметили транспорт/автомобиль и детей, 8% жителей Дальнего Востока больше всего денег тратят на одежду и обувь, и 5% - на уход за собой, в том числе, фитнес, массаж и салоны красоты.
Жители Бурятии тратят зарплату на еду
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