Бурятские юмористы сняли ролик об обряде приветствия «Золгохо»

Бурятские юмористы опубликовали очередной ролик, посвящённый традициям Сагаалгана. Видеоработы делает команда «ЧиВа 03».
В видео рассказывается об обряде приветствия «Золгохо». Здесь молодой человек напряжённо учит имена многочисленных родственников жены – бурятки, а также повторяет, к кому нужно подойти в первую очередь поприветствовать и поздравить с праздником Белого месяца и т.д. Чтобы запомнить всех родных, герой ролика наклеил их фотографии на стену.
- Золгохо – древний обряд приветствия, который подчеркивает торжественный настрой и символизирует связь и преемственность поколений, уважение к близким, родственникам, пожелание успешного вхождения в новый годовой жизненный цикл. Этим приветствием младшие по возрасту и статусу в семье, роду выражают свое почтение и уважение к старшим, обещают быть им крепкой опорой в жизни, - отмечается в пояснении к видео.
В первом ролике рассказывалось о «Бүтүү үдэр». Бүтүү үдэр – это последний день уходящего года, время встречи последнего дня года с первым днём следующего года – первого дня Белого месяца (Сагаалган), первого месяца Нового года. Накануне Сагаалгана принято очищать жилище, тело и освободить мысли от негатива. Согласно древней бурятской традиции бүтүү үдэр необходимо проводить дома, в кругу семьи.
Второй ролик был посвящён обряду «Далга», в третьем - рассказывают про саламат – блюдо ритуальной белой пищи.