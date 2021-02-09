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Бурятские юмористы сняли ролик об обряде приветствия «Золгохо»

Бурятские юмористы сняли ролик об обряде приветствия «Золгохо»
Общество,  Фото:скриншот
Этим приветствием младшие по возрасту и статусу в семье, роду выражают своё почтение и уважение к старшим

Бурятские юмористы опубликовали очередной ролик, посвящённый традициям Сагаалгана. Видеоработы делает команда «ЧиВа 03».

В видео рассказывается об обряде приветствия «Золгохо». Здесь молодой человек напряжённо учит имена многочисленных родственников жены – бурятки, а также повторяет, к кому нужно подойти в первую очередь поприветствовать и поздравить с праздником Белого месяца и т.д. Чтобы запомнить всех родных, герой ролика наклеил их фотографии на стену.

- Золгохо – древний обряд приветствия, который подчеркивает торжественный настрой и символизирует связь и преемственность поколений, уважение к близким, родственникам, пожелание успешного вхождения в новый годовой жизненный цикл. Этим приветствием младшие по возрасту и статусу в семье, роду выражают свое почтение и уважение к старшим, обещают быть им крепкой опорой в жизни, - отмечается в пояснении к видео. 



В первом ролике рассказывалось о «Бүтүү үдэр». Бүтүү үдэр – это последний день уходящего года, время встречи последнего дня года с первым днём следующего года – первого дня Белого месяца (Сагаалган), первого месяца Нового года. Накануне Сагаалгана принято очищать жилище, тело и освободить мысли от негатива. Согласно древней бурятской традиции бүтүү үдэр необходимо проводить дома, в кругу семьи.

Второй ролик был посвящён обряду «Далга», в третьем - рассказывают про саламат – блюдо ритуальной белой пищи.

Сагаалган
 
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