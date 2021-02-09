Бурятские юмористы сняли ролик об обряде приветствия «Золгохо»









В первом ролике рассказывалось о



Второй ролик был посвящён



В первом ролике рассказывалось о «Бүтүү үдэр» . Бүтүү үдэр – это последний день уходящего года, время встречи последнего дня года с первым днём следующего года – первого дня Белого месяца (Сагаалган), первого месяца Нового года. Накануне Сагаалгана принято очищать жилище, тело и освободить мысли от негатива. Согласно древней бурятской традиции бүтүү үдэр необходимо проводить дома, в кругу семьи.Второй ролик был посвящён обряду «Далга» , в третьем - рассказывают про саламат – блюдо ритуальной белой пищи.

Бурятские юмористы опубликовали очередной ролик, посвящённый традициям Сагаалгана. Видеоработы делает команда «ЧиВа 03».В видео рассказывается об обряде приветствия «Золгохо». Здесь молодой человек напряжённо учит имена многочисленных родственников жены – бурятки, а также повторяет, к кому нужно подойти в первую очередь поприветствовать и поздравить с праздником Белого месяца и т.д. Чтобы запомнить всех родных, герой ролика наклеил их фотографии на стену.- Золгохо – древний обряд приветствия, который подчеркивает торжественный настрой и символизирует связь и преемственность поколений, уважение к близким, родственникам, пожелание успешного вхождения в новый годовой жизненный цикл. Этим приветствием младшие по возрасту и статусу в семье, роду выражают свое почтение и уважение к старшим, обещают быть им крепкой опорой в жизни, - отмечается в пояснении к видео.