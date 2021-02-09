В четверг часть Мясокомбината в Улан-Удэ останется без воды

Неудобства связаны с проведением ремонта



11 февраля не будет холодной воды в части микрорайона Мясокомбината в Улан-Удэ, сообщает МУП «Водоканал».



Воды не будет с 9 до 13 часов. Под отключение попадут жилые дома в пер. Ростовский 9, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36а; жилой дом на ул. Гармаева, 7 и два административных здания.



Подачу холодной воды ограничат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 100 мм по адресу ул. Гармаева, 5а.



Силами МУП «Водоканал» будет организован подвоз воды.

