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Жительница Улан-Удэ претендует на звание «Воспитатель года России»

Жительница Улан-Удэ претендует на звание «Воспитатель года России»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Она представит Бурятию на заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса

Очные туры заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2020 года стартуют 10 февраля 2021 года в Перми. На конкурсе Бурятию представляет старший воспитатель детского сада №58 «Золушка» города Улан-Удэ Татьяна Ситникова.

Долгожданное событие традиционно пройдёт на родине абсолютного победителя конкурса в 2019 году – воспитателя детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгения Пепеляева. На заключительном этапе конкурса 2020 года ожидается рекордное количество участников из 80 субъектов.

За обладание главным призом конкурса «Хрустальной жемчужиной» соревнуются 78 женщин и два мужчины. Общий педагогический стаж конкурсантов – 975 лет. Всем участникам предстоит пройти заочный тур и очные конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Пятнадцать из них, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, станут лауреатами конкурса.

Именно среди 15 лучших по результатам двух конкурсных заданий «Мастер-класс» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор», который проведёт актёр театра и кино, певец и телеведущий Михаил Полицеймако, определится обладатель «Хрустальной жемчужины» в 2020 году.

- Мне очень приятно представлять Бурятию на всероссийском уровне. Очень волнуюсь и надеюсь, что сумею показать достойный результат, - рассказала Татьяна Ситникова.

Мероприятия с участием лауреатов конкурса будут транслироваться в Интернете на сайте конкурса, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
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