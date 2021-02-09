Она представит Бурятию на заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса
Очные туры заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2020 года стартуют 10 февраля 2021 года в Перми. На конкурсе Бурятию представляет старший воспитатель детского сада №58 «Золушка» города Улан-Удэ Татьяна Ситникова.
Долгожданное событие традиционно пройдёт на родине абсолютного победителя конкурса в 2019 году – воспитателя детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгения Пепеляева. На заключительном этапе конкурса 2020 года ожидается рекордное количество участников из 80 субъектов.
За обладание главным призом конкурса «Хрустальной жемчужиной» соревнуются 78 женщин и два мужчины. Общий педагогический стаж конкурсантов – 975 лет. Всем участникам предстоит пройти заочный тур и очные конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Пятнадцать из них, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, станут лауреатами конкурса.
Именно среди 15 лучших по результатам двух конкурсных заданий «Мастер-класс» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор», который проведёт актёр театра и кино, певец и телеведущий Михаил Полицеймако, определится обладатель «Хрустальной жемчужины» в 2020 году.
- Мне очень приятно представлять Бурятию на всероссийском уровне. Очень волнуюсь и надеюсь, что сумею показать достойный результат, - рассказала Татьяна Ситникова.
Мероприятия с участием лауреатов конкурса будут транслироваться в Интернете на сайте конкурса, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
Жительница Улан-Удэ претендует на звание «Воспитатель года России»
Общество, Фото:
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