Врачи отмечают, крайне опасны батарейки
Накануне в отчёте по дежурству хирург Детской республиканской клинической больницы Ранжур Цыремпилов доложил о поступлении за сутки 5 детей с проглоченными инородными телами. При обследовании оказалось, что малыши (возраст от 1 года до 4 лет) проглотили металлические предметы: в 3 случаях - монеты, 1- канцелярская скрепка и 1 - плоская круглая батарейка.
- 2 детям инородные тела были удалены эндоскопическим методом. А 3 детей поступили в больницу уже тогда, когда опасные инородные тела ушли дальше желудка в кишечник. К счастью, все обошлось благополучно - ни один из них не застрял в кишечнике, все 3 предмета были удалены естественным способом. К сожалению, дети с инородными телами обращаются в ДРКБ ежедневно, - отметили здесь.
В учреждении добавили, далеко не каждый случай заканчивается хорошо. Крайне опасны батарейки - попадая и задерживаясь в кишечнике, они вызывают химические ожоги, пролежни, создают угрозу жизни ребёнка.
- Уважаемые родители, будьте внимательны - следите за безопасностью среды для вашего ребёнка! Убирайте в недоступные места мелкие предметы, - предупреждают врачи.
В Улан-Удэ малыши проглатывают монеты, скрепки и батарейки
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