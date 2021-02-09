Гражданин КНР контрабандой вывез из Бурятии лес на 2,8 млн

Расследуется уголовное дело



В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу.



Установлено, что гражданин Китайской Народной Республики, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объёмом 291 куб.м. рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей.



Возбуждено уголовное дело. По факту контрабанды иностранцу грозит лишение свободы до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.



- В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.

