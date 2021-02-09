Расследуется уголовное дело
В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что гражданин Китайской Народной Республики, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объёмом 291 куб.м. рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело. По факту контрабанды иностранцу грозит лишение свободы до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.
- В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.
Гражданин КНР контрабандой вывез из Бурятии лес на 2,8 млн
Общество, Фото:
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