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Гражданин КНР контрабандой вывез из Бурятии лес на 2,8 млн

Гражданин КНР контрабандой вывез из Бурятии лес на 2,8 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Расследуется уголовное дело

В Улан-Удэ суд удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что гражданин Китайской Народной Республики, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объёмом 291 куб.м. рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело. По факту контрабанды иностранцу грозит лишение свободы до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

- В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.
прокуратура Лес
 
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