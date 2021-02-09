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Житель Бурятии незаконно хранил нефрит «с целью созерцания»

Житель Бурятии незаконно хранил нефрит «с целью созерцания»
Общество,  Фото:из архива
Об этом он заявил в суде

13 января 2021 года 54-летний мужчина привлечён мировым судьёй в Баунтовском районе к административной ответственности за хранение в целях сбыта незаконно добытого нефрита.

Мужчина работал старшим смены ФГУП «Охрана» Росгвардии Бурятии, и в его должностные обязанности входила проверка постов, контроль за оружием, боеприпасами, сохранностью имущества. В конце апреля 2018 года он, находясь в командировке на горнодобывающем участке, обнаружил нефрит - 3 камня весом около 10, 2 и 1 кг - которые подобрал и спрятал в завалинке сторожки, расположенной в местности «Медвежий». По окончании командировки уехал, а найденный нефрит оставил в тайнике.

Когда спустя 2 года жителя Бурятии вновь командировали на этот участок, он познакомился там с сотрудником полиции. И тогда мужчина решил предложить полицейскому за вознаграждение вывезти нефрит в Улан-Удэ. В последующем он планировал продать нефрит гражданам Китая.

1 апреля 2020 года он забрал из завалинки 3 нефритовых камня, сложил их в сумку и отнес её в спортзал, предупредив полицейского. Но планам не суждено было сбыться, поскольку полицейский известил об этом руководство.

Было возбуждено производство об административном правонарушении, а 3 камня нефрита-сырца общей массой 14.8 кг стоимостью 58 608 рублей были у него изъяты.

В судебном заседании мужчина участия не принимал, направил мировому судье письменные пояснения, указав, что «камни нефрита он нашёл в 2018 году и хранил их с целью созерцания».

- Полагает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, транспортировка найденных камней им не осуществлялась. Он обратился к сотруднику полиции с просьбой отвезти найденные камни «нефрита» в город Улан-Удэ. У него также отсутствовал умысел и цель сбыта добытых камней, нефрит он планировал использовать в хозяйстве, в печи своей бани, - сообщили в суде.

Житель Бурятии признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Нефрит изъят в доход государства.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде.


суд нефрит
 
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