Житель Бурятии незаконно хранил нефрит «с целью созерцания»

Общество, Фото: из архива

Об этом он заявил в суде



13 января 2021 года 54-летний мужчина привлечён мировым судьёй в Баунтовском районе к административной ответственности за хранение в целях сбыта незаконно добытого нефрита.



Мужчина работал старшим смены ФГУП «Охрана» Росгвардии Бурятии, и в его должностные обязанности входила проверка постов, контроль за оружием, боеприпасами, сохранностью имущества. В конце апреля 2018 года он, находясь в командировке на горнодобывающем участке, обнаружил нефрит - 3 камня весом около 10, 2 и 1 кг - которые подобрал и спрятал в завалинке сторожки, расположенной в местности «Медвежий». По окончании командировки уехал, а найденный нефрит оставил в тайнике.



Когда спустя 2 года жителя Бурятии вновь командировали на этот участок, он познакомился там с сотрудником полиции. И тогда мужчина решил предложить полицейскому за вознаграждение вывезти нефрит в Улан-Удэ. В последующем он планировал продать нефрит гражданам Китая.



1 апреля 2020 года он забрал из завалинки 3 нефритовых камня, сложил их в сумку и отнес её в спортзал, предупредив полицейского. Но планам не суждено было сбыться, поскольку полицейский известил об этом руководство.



Было возбуждено производство об административном правонарушении, а 3 камня нефрита-сырца общей массой 14.8 кг стоимостью 58 608 рублей были у него изъяты.



В судебном заседании мужчина участия не принимал, направил мировому судье письменные пояснения, указав, что «камни нефрита он нашёл в 2018 году и хранил их с целью созерцания».



- Полагает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, транспортировка найденных камней им не осуществлялась. Он обратился к сотруднику полиции с просьбой отвезти найденные камни «нефрита» в город Улан-Удэ. У него также отсутствовал умысел и цель сбыта добытых камней, нефрит он планировал использовать в хозяйстве, в печи своей бани, - сообщили в суде.



Житель Бурятии признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.



Нефрит изъят в доход государства.



Постановление мирового судьи не вступило в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде.





