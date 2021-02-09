Житель Бурятии незаконно хранил нефрит «с целью созерцания»

Об этом он заявил в суде
13 января 2021 года 54-летний мужчина привлечён мировым судьёй в Баунтовском районе к административной ответственности за хранение в целях сбыта незаконно добытого нефрита.
Мужчина работал старшим смены ФГУП «Охрана» Росгвардии Бурятии, и в его должностные обязанности входила проверка постов, контроль за оружием, боеприпасами, сохранностью имущества. В конце апреля 2018 года он, находясь в командировке на горнодобывающем участке, обнаружил нефрит - 3 камня весом около 10, 2 и 1 кг - которые подобрал и спрятал в завалинке сторожки, расположенной в местности «Медвежий». По окончании командировки уехал, а найденный нефрит оставил в тайнике.
Когда спустя 2 года жителя Бурятии вновь командировали на этот участок, он познакомился там с сотрудником полиции. И тогда мужчина решил предложить полицейскому за вознаграждение вывезти нефрит в Улан-Удэ. В последующем он планировал продать нефрит гражданам Китая.
1 апреля 2020 года он забрал из завалинки 3 нефритовых камня, сложил их в сумку и отнес её в спортзал, предупредив полицейского. Но планам не суждено было сбыться, поскольку полицейский известил об этом руководство.
Было возбуждено производство об административном правонарушении, а 3 камня нефрита-сырца общей массой 14.8 кг стоимостью 58 608 рублей были у него изъяты.
В судебном заседании мужчина участия не принимал, направил мировому судье письменные пояснения, указав, что «камни нефрита он нашёл в 2018 году и хранил их с целью созерцания».
- Полагает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, транспортировка найденных камней им не осуществлялась. Он обратился к сотруднику полиции с просьбой отвезти найденные камни «нефрита» в город Улан-Удэ. У него также отсутствовал умысел и цель сбыта добытых камней, нефрит он планировал использовать в хозяйстве, в печи своей бани, - сообщили в суде.
Житель Бурятии признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.
Нефрит изъят в доход государства.
Постановление мирового судьи не вступило в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде.
Житель Бурятии незаконно хранил нефрит «с целью созерцания»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прокуратура взяла дело под свой контроль
Ущерб составил 13,4 тыс. рублей
Мероприятие проводилось прошлым летом
Также здесь состоится первенство Дальнего Востока
Спортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах
По республике переменная облачность
16 марта пройдёт концерт в честь автора музыки гимна Бурятии
По результатам будет сформирована сборная округа для выступления на первенстве Вооруженных Сил
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Забайкалья
Главные силы «неприятеля» были уничтожены «Гвоздикой»
Во время оккупации фашисты угнали её работать в Польшу
Мероприятие проведут в смешанном формате
Мальчиков назвали Иваном и Михаилом
Монолитные хранилища будут обладать большим запасом прочности
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области