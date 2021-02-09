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Дмитрий Демешин встретился с резидентами ТОСЭР «Бурятия»

Дмитрий Демешин встретился с резидентами ТОСЭР «Бурятия»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Резиденты рассказали замгенпрокурора о своей работе

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочего визита в республику провёл встречу с резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Бурятия».

В мероприятии приняли участие прокурор республики Галина Ковалёва, руководители органов власти, контрольно-надзорных ведомств, исполняющий обязанности ООО «Управляющая компания территории опережающего развития «Бурятия» Денисом Емельяновым.

Эта территория действует в регионе с 2019 года, в конце минувшего года в её состав включены восемь новых резидентов с реализацией проектов в значимых отраслях региона – промышленности, туризме и здравоохранении. Планируется создание более 600 рабочих мест, инвестирование более 4 млрд рублей.

- Резиденты рассказали о своей работе, поделились имеющимися проблемами. В частности, директором ООО «Курорты Бурятии» поднят вопрос о введении пропускного режима на территории курорта для обеспечения безопасного пребывания отдыхающих, не нарушая при этом положений действующего законодательства. Дмитрий Демешин отметил важность проблемы, поручил прокуратуре республики изучить ситуацию и найти пути решения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

На встрече обсудили особенности осуществления деятельности на территории с преференциальными экономическими режимами, включая налоговые льготы, сокращённые сроки проведения экологической экспертизы объектов инфраструктуры, особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий. По всем обозначенным вопросам даны разъяснения.

По итогам встречи Дмитрий Демешин поручил прокуратуре республики обеспечивать постоянное надзорное сопровождение процессов развития ТОСЭР, своевременно принимать меры, направленные на устранение административных барьеров и создание благоприятных условий ведения бизнеса. Инвесторам пожелал успехов в реализации проектов, информировать прокуратуру о каждом случае нарушения законов, их прав и интересов.
прокуратура
 
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