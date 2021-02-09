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В Бурятии за подростком, обвиняемом в убийстве, плохо следили в колледже

В Бурятии за подростком, обвиняемом в убийстве, плохо следили в колледже
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура взяла дело под свой контроль

В Бурятии расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого убийстве мужчины в Кижингинском районе. Преступление произошло ночью во время совместного распития спиртного с потерпевшим.

Прокуратурой республики расследование уголовного дела взято на контроль. Организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кижингинского района.

- Установлено, что Бурятский аграрный колледж имени Ербанова, студентом которого является обвиняемый, в нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ненадлежаще осуществлял обязанности по присмотру за обучающимся, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

Подросток покинул общежитие колледжа 25 декабря прошлого года и уехал в другой населённый пункт к матери. По окончании каникул, 11 января 2021 года, он не приступил к обучению, передав куратору учебной группы, что не может посещать занятия по семейным обстоятельствам. Работниками колледжа меры к установлению местонахождения несовершеннолетнего не приняты, в правоохранительные органы соответствующая информация не направлена.

Директору образовательного учреждения внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.
прокуратура
 
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