Таким образом мужчина отреагировал на замечание пристава
Днём 8 февраля 2021 года подозреваемый явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться.
Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания. На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав в свою очередь схватил его за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Тот с шилом в руке продолжил угрожать, но затем отвлекся, что позволило приставу покинуть место происшествия. Он зашёл в здание суда и вызвал полицейских, которые задержали мужчину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
Житель Улан-Удэ угрожал приставу шилом и ножом
Общество, Фото:
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