 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Иркутске проведут инвентаризацию аварийного жилья

В Иркутске проведут инвентаризацию аварийного жилья
Общество,  Фото:pixabay.com
Необходимо сносить пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, отметил мэр города

В Иркутске проведут инвентаризацию ветхого и аварийного жилья. Такое поручение в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал мэр Руслан Болотов. Как доложили главы административных округов, во время проведения декадника пожарной безопасности была организована межведомственная проверка пустующих зданий. Ежедневные патрульные экипажи проверяли неэксплуатируемые здания на предмет нахождения в них посторонних лиц.

– Пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, являются пожароопасными объектами. Их необходимо сносить. Поручил проработать вопрос, заложить финансирование на эти цели. В те дома, которые являются памятниками архитектуры, необходимо ограничить доступ посторонних лиц, – отметил Руслан Болотов.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Артёма Отришко, с 25 января по 3 февраля наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 37. На объектах транспорта – 11 случаев, выявлен 21 случай горения мусора. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём, а также неисправность электропроводки.

– Во время проведения декадника удалось стабилизировать обстановку с пожарами в жилом секторе. Проведены совместные рейдовые мероприятия по территориям садоводств, проведены встречи с постоянно проживающими там лицами. Также специалисты посетили семьи, находящиеся в социально опасном положении, – отметил Артем Отришко.

С 25 января по 3 февраля на территории Иркутска проходил декадник пожарной безопасности. Проведены рейды по территориям садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. На информационных стендах размещено 13 тематических баннеров по соблюдению пожарной безопасности. Кроме этого, структурными подразделениями администрации Иркутска проведена работа по размещению листовок и аудиообъявлений в городском муниципальном транспорте, торговых центрах, торговых площадях, сообщили в мэрии. 
ветхое жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
Общество, 08.02.2021
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 08.02.2021
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Монголию трясло вместе с Бурятией
Монголию трясло вместе с Бурятией
Общество, 08.02.2021
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
Общество, 08.02.2021
Жертвой аферистки стала инвалид 1 группы
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Общество, 08.02.2021
Парень спрятал две бутылки спиртного в карманы куртки
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
Общество, 08.02.2021
В регионе выздоровело более 46 тысяч человек
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Общество, 08.02.2021
Мужчина приобрёл гашишное масло в интернете
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
Общество, 08.02.2021
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик  
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Общество, 08.02.2021
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, 08.02.2021
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^