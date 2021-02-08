В Иркутске проведут инвентаризацию аварийного жилья

Необходимо сносить пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, отметил мэр города



В Иркутске проведут инвентаризацию ветхого и аварийного жилья. Такое поручение в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал мэр Руслан Болотов. Как доложили главы административных округов, во время проведения декадника пожарной безопасности была организована межведомственная проверка пустующих зданий. Ежедневные патрульные экипажи проверяли неэксплуатируемые здания на предмет нахождения в них посторонних лиц.



– Пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, являются пожароопасными объектами. Их необходимо сносить. Поручил проработать вопрос, заложить финансирование на эти цели. В те дома, которые являются памятниками архитектуры, необходимо ограничить доступ посторонних лиц, – отметил Руслан Болотов.



По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Артёма Отришко, с 25 января по 3 февраля наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 37. На объектах транспорта – 11 случаев, выявлен 21 случай горения мусора. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнём, а также неисправность электропроводки.



– Во время проведения декадника удалось стабилизировать обстановку с пожарами в жилом секторе. Проведены совместные рейдовые мероприятия по территориям садоводств, проведены встречи с постоянно проживающими там лицами. Также специалисты посетили семьи, находящиеся в социально опасном положении, – отметил Артем Отришко.



С 25 января по 3 февраля на территории Иркутска проходил декадник пожарной безопасности. Проведены рейды по территориям садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. На информационных стендах размещено 13 тематических баннеров по соблюдению пожарной безопасности. Кроме этого, структурными подразделениями администрации Иркутска проведена работа по размещению листовок и аудиообъявлений в городском муниципальном транспорте, торговых центрах, торговых площадях, сообщили в мэрии.

