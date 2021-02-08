 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Улан-Удэ жители домов по улице Буйко остались без холодной воды

В Улан-Удэ жители домов по улице Буйко остались без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Авария произошла в минувшую пятницу 

Жители частного сектора по улице Буйко остались без холодной воды. Здесь произошла коммунальная авария.

- С пятницы нет холодной воды, «Водоканал» с пятницы каждый день приезжает, раскопают – закопают, а воды до сих пор нет. В субботу сделали подвоз воды, воду привезли ночью, залили всю улицу. Вчера «скорая» не могла даже проехать к нам, - возмущается жительница дома по Буйко Евгения.

Водоколонка же находится примерно в 200 метрах от домов.

В МУП «Водоканал» «Байкал-Daily» сообщили, что эти сети не относятся к «Водоканалу».

- Они могут быть либо бесхозными, либо могут принадлежать частным лицам – такое в Улан-Удэ бывает. Когда сети не принадлежат МУП «Водоканал», то мы по закону имеем право не ремонтировать их. Но в данном случае было распоряжение исполняющего обязанности директора МУП «Водоканал», и поэтому ремонтная бригада в прошлую пятницу зашла туда, начали устранять аварийную ситуацию, чтобы включить воду, - объяснили ситуацию в пресс-службе предприятия.

Однако труба оказалось полностью изношенной.

- Поставили хомут в том месте, где вода бежала, прорвало сразу в другом месте, потом вскрыли участок трубы, оказалось, что она больше не на трубу похожа, а на фольгу. Полностью изношенная водопроводная труба. И после этого было решено менять её, поменяли 25 метров трубы, но это все равно не дало результата: в очень плохом состоянии находится сеть водоснабжения. Работы продолжаются, - продолжили в МУП.

Как полагают на предприятии, скорее всего, ранее владельцы частных домов заключили договор с какой-то организацией, которая выполнила все работы, чтобы в их дома завести холодную воду. Однако фирма, судя по всему, просто «не дошла» до «Водоканала».

- Эта организация должна была подготовить документы, передать сети «Водоканалу». «Водоканал» принимает их на свой баланс, ремонтирует вовремя, проверяет их состояние, - отметили в МУП «Водоканал».

Сейчас пока неизвестно, когда завершатся работы по устранению аварии. Что касается приёма сетей на баланс предприятия, инициативная группа местных жителей может обратиться в МУП – здесь объяснят, какие документы необходимо будет для этого подать. 
водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии установлено 8 ценовых зон
В Бурятии установлено 8 ценовых зон
Общество, 08.02.2021
Затраты на строительство объектов в республики теперь будут рассчитываться более достоверно
Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье
Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье
Общество, 08.02.2021
Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края
Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России
Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России
Общество, 08.02.2021
Спортсмены республики выиграли девять медалей
В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
Общество, 08.02.2021
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 08.02.2021
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Монголию трясло вместе с Бурятией
Монголию трясло вместе с Бурятией
Общество, 08.02.2021
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
Житель Улан-Удэ угрожал приставу шилом и ножом
Житель Улан-Удэ угрожал приставу шилом и ножом
Общество, 08.02.2021
Таким образом мужчина отреагировал на замечание пристава
В Иркутске проведут инвентаризацию аварийного жилья
В Иркутске проведут инвентаризацию аварийного жилья
Общество, 08.02.2021
Необходимо сносить пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, отметил мэр города
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
Общество, 08.02.2021
Жертвой аферистки стала инвалид 1 группы
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Общество, 08.02.2021
Парень спрятал две бутылки спиртного в карманы куртки
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
Общество, 08.02.2021
В регионе выздоровело более 46 тысяч человек
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Общество, 08.02.2021
Мужчина приобрёл гашишное масло в интернете

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^