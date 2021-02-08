В Улан-Удэ жители домов по улице Буйко остались без холодной воды



Жители частного сектора по улице Буйко остались без холодной воды. Здесь произошла коммунальная авария.



- С пятницы нет холодной воды, «Водоканал» с пятницы каждый день приезжает, раскопают – закопают, а воды до сих пор нет. В субботу сделали подвоз воды, воду привезли ночью, залили всю улицу. Вчера «скорая» не могла даже проехать к нам, - возмущается жительница дома по Буйко Евгения.



Водоколонка же находится примерно в 200 метрах от домов.



В МУП «Водоканал» «Байкал-Daily» сообщили, что эти сети не относятся к «Водоканалу».



- Они могут быть либо бесхозными, либо могут принадлежать частным лицам – такое в Улан-Удэ бывает. Когда сети не принадлежат МУП «Водоканал», то мы по закону имеем право не ремонтировать их. Но в данном случае было распоряжение исполняющего обязанности директора МУП «Водоканал», и поэтому ремонтная бригада в прошлую пятницу зашла туда, начали устранять аварийную ситуацию, чтобы включить воду, - объяснили ситуацию в пресс-службе предприятия.



Однако труба оказалось полностью изношенной.



- Поставили хомут в том месте, где вода бежала, прорвало сразу в другом месте, потом вскрыли участок трубы, оказалось, что она больше не на трубу похожа, а на фольгу. Полностью изношенная водопроводная труба. И после этого было решено менять её, поменяли 25 метров трубы, но это все равно не дало результата: в очень плохом состоянии находится сеть водоснабжения. Работы продолжаются, - продолжили в МУП.



Как полагают на предприятии, скорее всего, ранее владельцы частных домов заключили договор с какой-то организацией, которая выполнила все работы, чтобы в их дома завести холодную воду. Однако фирма, судя по всему, просто «не дошла» до «Водоканала».



- Эта организация должна была подготовить документы, передать сети «Водоканалу». «Водоканал» принимает их на свой баланс, ремонтирует вовремя, проверяет их состояние, - отметили в МУП «Водоканал».



Сейчас пока неизвестно, когда завершатся работы по устранению аварии. Что касается приёма сетей на баланс предприятия, инициативная группа местных жителей может обратиться в МУП – здесь объяснят, какие документы необходимо будет для этого подать.

