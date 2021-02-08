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Монголию трясло вместе с Бурятией

Монголию трясло вместе с Бурятией
Общество,  Фото:агентство «Монцамэ»
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки

Вчера, 7 января, было зафиксировано два землетрясения в сомоне Ханх аймака Хувсгул Монголии. Об этом рассказали в национальном институте астрономии и геофизики.

Первый случай подземных толчков магнитудой 4,0 произошёл в 8:56 в местности Хачим, находящейся в 337 км к северу от центра аймака и в 29 км к юго-западу от центра сомона Ханх. После этого, в 22:16 того же дня, афтершок магнитудой 4,3 балла был зафиксирован к северу от центра аймака в местности Адуут.

По словам главы администрации сомона большинство жителей почувствовали подземные толчки, пострадавших и разрушений нет, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что 7 февраля в Бурятии также произошло землетрясение на территории Кабанского района. В этот же день два землетрясения были зафиксированы в Туве.
Монголия землетрясение
 
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