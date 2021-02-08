Мужчину заметили сотрудники ППС
Поздно вечером 5 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Московской в Улан-Удэ на электроопоре был замечен мужчина. Полицейские предложили мужчине спуститься и выяснили, что он пытался украсть кабель.
Дознанием установлено, что 36-летний улан-удэнец, воспользовавшись специальным инструментом, пытался похитить кабель стоимостью 140 тысяч рублей.
Задержанный мужчина рассказал дознавателю, что он «обучался на электрика и знает технику безопасности».
Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.
В Улан-Удэ мужчина пытался украсть кабель с электроопоры
Общество, Фото:
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