В Улан-Удэ мужчина пытался украсть кабель с электроопоры

Мужчину заметили сотрудники ППС



Поздно вечером 5 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Московской в Улан-Удэ на электроопоре был замечен мужчина. Полицейские предложили мужчине спуститься и выяснили, что он пытался украсть кабель.



Дознанием установлено, что 36-летний улан-удэнец, воспользовавшись специальным инструментом, пытался похитить кабель стоимостью 140 тысяч рублей.



Задержанный мужчина рассказал дознавателю, что он «обучался на электрика и знает технику безопасности».



Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.



Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

