В Чите объявлен конкурс на эмблему Дня города

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Заявки принимаются с 10 февраля по 10 марта



В Забайкальском крае объявлен конкурс на разработку эмблемы ко Дню города Читы «Чита в моём сердце». Целью конкурса является отбор лучших вариантов логотипа или эмблемы для использования в графических и прочих материалах в день рождения краевой столицы.



К участию в конкурсе приглашаются все желающие старше 12 лет, юридические и физические лица. Онлайн-регистрация участников конкурса и приём эскизов логотипа проводится только по заявкам в свободной форме, отправленным на адрес электронной почты komitet@upr-kult.ru. В теме письма необходимо указать «Конкурс – «Эмблема Дня города - 2021». Сроки приёма заявок: с 10 февраля по 10 марта.



Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение 12+

