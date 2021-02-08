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В Чите объявлен конкурс на эмблему Дня города

В Чите объявлен конкурс на эмблему Дня города
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Заявки принимаются с 10 февраля по 10 марта

В Забайкальском крае объявлен конкурс на разработку эмблемы ко Дню города Читы «Чита в моём сердце». Целью конкурса является отбор лучших вариантов логотипа или эмблемы для использования в графических и прочих материалах в день рождения краевой столицы.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие старше 12 лет, юридические и физические лица. Онлайн-регистрация участников конкурса и приём эскизов логотипа проводится только по заявкам в свободной форме, отправленным на адрес электронной почты komitet@upr-kult.ru. В теме письма необходимо указать «Конкурс – «Эмблема Дня города - 2021». Сроки приёма заявок: с 10 февраля по 10 марта.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает пресс-служба администрации Читы.

Возрастное ограничение 12+
конкурс Чита день города
 
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