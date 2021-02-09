В Улан-Удэ днём всего -6

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -28,-33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам до -14, днём -6,-11, местами до 0, по северным районам -13,-18.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -6,-8.

