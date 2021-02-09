По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -28,-33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам до -14, днём -6,-11, местами до 0, по северным районам -13,-18.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -6,-8.
В Улан-Удэ днём всего -6
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