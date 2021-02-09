 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

В Улан-Удэ днём всего -6

В Улан-Удэ днём всего -6
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По республике переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -28,-33, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам до -14, днём -6,-11, местами до 0, по северным районам -13,-18.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -6,-8.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ юбилею композитора посвятят концерт
В Улан-Удэ юбилею композитора посвятят концерт
Общество, 08.02.2021
16 марта пройдёт концерт в честь автора музыки гимна Бурятии
В Забайкалье стартует чемпионат ВВО по рукопашному бою
В Забайкалье стартует чемпионат ВВО по рукопашному бою
Общество, 08.02.2021
По результатам будет сформирована сборная округа для выступления на первенстве Вооруженных Сил
В Иркутске состоится зимний автокросс
В Иркутске состоится зимний автокросс
Общество, 08.02.2021
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Забайкалья
В Бурятии мотострелки разгромили «противника» во встречном бою
В Бурятии мотострелки разгромили «противника» во встречном бою
Общество, 08.02.2021
Главные силы «неприятеля» были уничтожены «Гвоздикой»
В Чите с 95-летием поздравили участницу войны
В Чите с 95-летием поздравили участницу войны
Общество, 08.02.2021
Во время оккупации фашисты угнали её работать в Польшу
Байкальский арт-фестиваль пройдёт в Иркутске
Байкальский арт-фестиваль пройдёт в Иркутске
Общество, 08.02.2021
Мероприятие проведут в смешанном формате
В Забайкалье строят военный арсенал с климат-контролем
В Забайкалье строят военный арсенал с климат-контролем
Общество, 08.02.2021
Монолитные хранилища будут обладать большим запасом прочности
Иркутск встретит Белый месяц ёхором
Иркутск встретит Белый месяц ёхором
Общество, 08.02.2021
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области
В Улан-Удэ соревновались в лыжных гонках
В Улан-Удэ соревновались в лыжных гонках
Общество, 08.02.2021
В столице Бурятии разыграли кубок Загорска
В Чите объявлен конкурс на эмблему Дня города
В Чите объявлен конкурс на эмблему Дня города
Общество, 08.02.2021
Заявки принимаются с 10 февраля по 10 марта
У Иркутской области 5 медалей первенства России по боксу
У Иркутской области 5 медалей первенства России по боксу
Общество, 08.02.2021
Юниорки заняли второе командное место
В Бурятии установлено 8 ценовых зон
В Бурятии установлено 8 ценовых зон
Общество, 08.02.2021
Затраты на строительство объектов в республики теперь будут рассчитываться более достоверно
Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье
Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье
Общество, 08.02.2021
Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края
Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России
Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России
Общество, 08.02.2021
Спортсмены республики выиграли девять медалей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^