Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье

Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края



6 февраля в Чите прошло первенство и чемпионат Забайкальского края по каратэ WKF. В соревнованиях приняли участие команды Забайкалья, Бурятии, Иркутской и Амурской областей, сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Сборная Бурятии завоевала шесть золотых, семь серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Победителями и призёрами в команде республики стали:

- Базаров Амгалан - 3 место кумитэ (категория 14-15 лет, свыше 63 кг);

- Бакшеева Туяна - 2 место ката (категория 14-15 лет);

- Борисов Кирилл - 1 место кумитэ (категория 14-15 лет);

- Власов Гаврил - 2 место кумитэ (категория 12-13 лет, свыше 50 кг);

- Воронова Агата - 2 место ката, 3 место кумитэ (категория 8-9 лет);

- Глумов Иван - 3 место кумитэ (категория 14-15 лет, свыше 63 кг);

- Дождиков Амгалан - 1 место кумитэ (категория 16-17 лет, свыше 68 кг);

- Дрыгин Алексей - 1 место кумитэ, 2 место ката (категория 8-9 лет свыше 30 кг);

- Дрыгин Данил - 2 место кумитэ (категория 14-15 лет);

- Загоруйко Николай - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 12-13 лет, до 45 кг);

- Кадыров Роман - 2 место кумитэ (категория 8-9 лет, свыше 30 кг);

- Москва Матвей - 1 место кумитэ, 3 место ката (категория 12-13 лет, до 45 кг);

- Никифоров Кирилл - 3 место кумитэ (категория 8-9 лет, свыше 30 кг);

- Оганесян Элина - 1 место кумитэ (категория 12-13 лет);

- Очирова Алина - 3 место кумитэ (категория 12-13 лет);

- Пак Александр - 1 место кумитэ (категория 16-17 лет, до 68 кг);

- Панков Егор - 1 место кумитэ, 1 место ката (категория 14-15 лет);

- Панкова Софья - 2 место ката (категория 12-13 лет);

- Раднаасамбуу Торбат - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 16-17 лет, до 61 кг);

- Трифонов Иван - 3 место кумитэ (категория 10-11 лет, свыше 38 кг);

- Фомин Даниил - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 16-17 лет).

