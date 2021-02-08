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Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье

Каратисты Бурятии выиграли 25 наград в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края

6 февраля в Чите прошло первенство и чемпионат Забайкальского края по каратэ WKF. В соревнованиях приняли участие команды Забайкалья, Бурятии, Иркутской и Амурской областей, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Сборная Бурятии завоевала шесть золотых, семь серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Победителями и призёрами в команде республики стали:
- Базаров Амгалан - 3 место кумитэ (категория 14-15 лет, свыше 63 кг);
- Бакшеева Туяна - 2 место ката (категория 14-15 лет);
- Борисов Кирилл - 1 место кумитэ (категория 14-15 лет);
- Власов Гаврил - 2 место кумитэ (категория 12-13 лет, свыше 50 кг);
- Воронова Агата - 2 место ката, 3 место кумитэ (категория 8-9 лет);
- Глумов Иван - 3 место кумитэ (категория 14-15 лет, свыше 63 кг);
- Дождиков Амгалан - 1 место кумитэ (категория 16-17 лет, свыше 68 кг);
- Дрыгин Алексей - 1 место кумитэ, 2 место ката (категория 8-9 лет свыше 30 кг);
- Дрыгин Данил - 2 место кумитэ (категория 14-15 лет);
- Загоруйко Николай - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 12-13 лет, до 45 кг);
- Кадыров Роман - 2 место кумитэ (категория 8-9 лет, свыше 30 кг);
- Москва Матвей - 1 место кумитэ, 3 место ката (категория 12-13 лет, до 45 кг);
- Никифоров Кирилл - 3 место кумитэ (категория 8-9 лет, свыше 30 кг);
- Оганесян Элина - 1 место кумитэ (категория 12-13 лет);
- Очирова Алина - 3 место кумитэ (категория 12-13 лет);
- Пак Александр - 1 место кумитэ (категория 16-17 лет, до 68 кг);
- Панков Егор - 1 место кумитэ, 1 место ката (категория 14-15 лет);
- Панкова Софья - 2 место ката (категория 12-13 лет);
- Раднаасамбуу Торбат - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 16-17 лет, до 61 кг);
- Трифонов Иван - 3 место кумитэ (категория 10-11 лет, свыше 38 кг);
- Фомин Даниил - 3 место кумитэ, 3 место ката (категория 16-17 лет).
каратэ чемпионат первенство Бурятия Забайкальский край спорт
 
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