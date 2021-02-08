 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах забайкальцев

В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах забайкальцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Причина - солнечная интерференция

С 21 февраля по 13 марта на территории Забайкальского края будут наблюдаться кратковременные пропадания радиоэфира и телевизионного сигнала. Причина - солнечная интерференция. Об этом сообщили в правительстве края.

По словам инженера производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александра Чернышова, перерывы вещания будут составлять от нескольких секунд до нескольких минут в периоды максимального солнечного воздействия.

- Наше Солнце – мощный источник электромагнитного излучения. Двигаясь к нашей планете, поток солнечного излучения встречает на своём пути наш космический спутник связи. Так происходит дважды в год - траектории лучей от космического аппарата и от Солнца встречаются на пути к ретранслятору. В эти моменты и происходит явление интерференции – искажение волн и нарушение сигнала, - рассказал он.

График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населённом пункте Забайкальского края публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».  
телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
Общество, 08.02.2021
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик  
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Общество, 08.02.2021
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, 08.02.2021
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Общество, 08.02.2021
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Общество, 08.02.2021
Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Общество, 08.02.2021
Пользователи отметили, что треск льда похож на перестрелки из бластеров в фильмах
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
Общество, 08.02.2021
Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
Общество, 08.02.2021
Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^