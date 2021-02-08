Причина - солнечная интерференция
С 21 февраля по 13 марта на территории Забайкальского края будут наблюдаться кратковременные пропадания радиоэфира и телевизионного сигнала. Причина - солнечная интерференция. Об этом сообщили в правительстве края.
По словам инженера производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александра Чернышова, перерывы вещания будут составлять от нескольких секунд до нескольких минут в периоды максимального солнечного воздействия.
- Наше Солнце – мощный источник электромагнитного излучения. Двигаясь к нашей планете, поток солнечного излучения встречает на своём пути наш космический спутник связи. Так происходит дважды в год - траектории лучей от космического аппарата и от Солнца встречаются на пути к ретранслятору. В эти моменты и происходит явление интерференции – искажение волн и нарушение сигнала, - рассказал он.
График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населённом пункте Забайкальского края публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».
В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах забайкальцев
Общество, Фото:
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