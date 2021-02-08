В ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах забайкальцев

Причина - солнечная интерференция



С 21 февраля по 13 марта на территории Забайкальского края будут наблюдаться кратковременные пропадания радиоэфира и телевизионного сигнала. Причина - солнечная интерференция. Об этом сообщили в правительстве края.



По словам инженера производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александра Чернышова, перерывы вещания будут составлять от нескольких секунд до нескольких минут в периоды максимального солнечного воздействия.



- Наше Солнце – мощный источник электромагнитного излучения. Двигаясь к нашей планете, поток солнечного излучения встречает на своём пути наш космический спутник связи. Так происходит дважды в год - траектории лучей от космического аппарата и от Солнца встречаются на пути к ретранслятору. В эти моменты и происходит явление интерференции – искажение волн и нарушение сигнала, - рассказал он.



График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населённом пункте Забайкальского края публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов», в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

