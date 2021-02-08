 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования проводились в посёлке Агинском

С 4 по 7 февраля в Агинском Бурятском округе прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.

В первенстве хорошо выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами первенства у юношей стали:

Весовая категория 38 кг
2 место - Андрей Федореев;
3 место – Армик Мурадян.

Весовая категория 41 кг
2 место – Захар Пимонов.

Весовая категория 44 кг
1 место – Эрдэни Цыденжапов.

Весовая категория 57 кг
1 место – Ринчин Осоров.

Весовая категория 62 кг
2 место – Тумэн Дондоков;
3 место – Доржо Шарастепанов.

Весовая категория 85 кг
3 место – Молон Ганжуров.

У девушек призовые места распределились следующим образом:

Весовая категория 33 кг
1 место – Оксана Гараева.

Весовая категория 36 кг
1 место – Даяна Мункуева;
3 место – Александра Бузаева.

Весовая категория 39 кг
1 место – Оюна Сангадиева.

Весовая категория 42 кг
2 место – Анастасия Щербак;
3 место – Лилия Моторина.

Весовая категория 46 кг
2 место – Должон Цынгуева.

Весовая категория 50 кг
1 место – Аяна Цырежапова.

Весовая категория 58 кг
2 место – Ксения Попова.

Весовая категория 62 кг
1 место – Алина Хандажапова;
3 место – Алина Елфимова.

Весовая категория 66 кг
2 место – Сэлмэг Лыкшитова;
3 место – Дарина Семёнова.

Весовая категория 70 кг
2 место – Анна Герасимова.

Поединки проводились без участия зрителей.
первенство ДФО спорт Бурятия Агинский Бурятский округ вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
В Забайкалье церемонию бракосочетания могут посетить 10 человек
Общество, 08.02.2021
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 08.02.2021
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Монголию трясло вместе с Бурятией
Монголию трясло вместе с Бурятией
Общество, 08.02.2021
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
«Ведунья» сняла с иркутянки вместо порчи цепочку
Общество, 08.02.2021
Жертвой аферистки стала инвалид 1 группы
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Тяга к алкоголю подтолкнула улан-удэнца на кражу
Общество, 08.02.2021
Парень спрятал две бутылки спиртного в карманы куртки
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
В Иркутской области коронавирус перешагнул отметку в 51 тысячу
Общество, 08.02.2021
В регионе выздоровело более 46 тысяч человек
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за наркотики
Общество, 08.02.2021
Мужчина приобрёл гашишное масло в интернете
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
В посёлке Бурятии временно приостановили работу ледовой переправы
Общество, 08.02.2021
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик  
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Улан-удэнец убил пенсионерку поленом
Общество, 08.02.2021
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, 08.02.2021
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^