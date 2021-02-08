Соревнования проводились в посёлке Агинском
С 4 по 7 февраля в Агинском Бурятском округе прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.
В первенстве хорошо выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами первенства у юношей стали:
Весовая категория 38 кг
2 место - Андрей Федореев;
3 место – Армик Мурадян.
Весовая категория 41 кг
2 место – Захар Пимонов.
Весовая категория 44 кг
1 место – Эрдэни Цыденжапов.
Весовая категория 57 кг
1 место – Ринчин Осоров.
Весовая категория 62 кг
2 место – Тумэн Дондоков;
3 место – Доржо Шарастепанов.
Весовая категория 85 кг
3 место – Молон Ганжуров.
У девушек призовые места распределились следующим образом:
Весовая категория 33 кг
1 место – Оксана Гараева.
Весовая категория 36 кг
1 место – Даяна Мункуева;
3 место – Александра Бузаева.
Весовая категория 39 кг
1 место – Оюна Сангадиева.
Весовая категория 42 кг
2 место – Анастасия Щербак;
3 место – Лилия Моторина.
Весовая категория 46 кг
2 место – Должон Цынгуева.
Весовая категория 50 кг
1 место – Аяна Цырежапова.
Весовая категория 58 кг
2 место – Ксения Попова.
Весовая категория 62 кг
1 место – Алина Хандажапова;
3 место – Алина Елфимова.
Весовая категория 66 кг
2 место – Сэлмэг Лыкшитова;
3 место – Дарина Семёнова.
Весовая категория 70 кг
2 место – Анна Герасимова.
Поединки проводились без участия зрителей.
Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
Авария произошла в минувшую пятницу
Возбуждено уголовное дело
Жертвой аферистки стала инвалид 1 группы
Парень спрятал две бутылки спиртного в карманы куртки
В регионе выздоровело более 46 тысяч человек
Также девушке дарят игрушки, конфеты
Мужчина приобрёл гашишное масло в интернете
В нарушение требований о запрете движения по переправе большегрузов на переправу въехал грузовик
Мужчину заметили сотрудники ППС
Ранее мужчина помогал пожилой женщине колоть дрова
Причина - солнечная интерференция
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.