Борцы Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования проводились в посёлке Агинском



С 4 по 7 февраля в Агинском Бурятском округе прошло первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.



В первенстве хорошо выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами первенства у юношей стали:



Весовая категория 38 кг

2 место - Андрей Федореев;

3 место – Армик Мурадян.



Весовая категория 41 кг

2 место – Захар Пимонов.



Весовая категория 44 кг

1 место – Эрдэни Цыденжапов.



Весовая категория 57 кг

1 место – Ринчин Осоров.



Весовая категория 62 кг

2 место – Тумэн Дондоков;

3 место – Доржо Шарастепанов.



Весовая категория 85 кг

3 место – Молон Ганжуров.



У девушек призовые места распределились следующим образом:



Весовая категория 33 кг

1 место – Оксана Гараева.



Весовая категория 36 кг

1 место – Даяна Мункуева;

3 место – Александра Бузаева.



Весовая категория 39 кг

1 место – Оюна Сангадиева.



Весовая категория 42 кг

2 место – Анастасия Щербак;

3 место – Лилия Моторина.



Весовая категория 46 кг

2 место – Должон Цынгуева.



Весовая категория 50 кг

1 место – Аяна Цырежапова.



Весовая категория 58 кг

2 место – Ксения Попова.



Весовая категория 62 кг

1 место – Алина Хандажапова;

3 место – Алина Елфимова.



Весовая категория 66 кг

2 место – Сэлмэг Лыкшитова;

3 место – Дарина Семёнова.



Весовая категория 70 кг

2 место – Анна Герасимова.



Поединки проводились без участия зрителей.

