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Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»

Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/p/CLBVF_0MzgC/
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.

7 февраля в московском манеже ЦСКА завершился юбилейный ХХХ турнир «Русская зима», на котором был показан ряд высоких результатов. Один из лучших результатов показал спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий.

Воспитанник Центра спортивной подготовки минспорта Бурятии с результатом 1:49.52 стал быстрейшим в сильнейшим мужском забеге на 800 м., сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе бурятский бегун стал призёром кубка главы Чувашии.
спорт бег
 
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