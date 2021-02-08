Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
7 февраля в московском манеже ЦСКА завершился юбилейный ХХХ турнир «Русская зима», на котором был показан ряд высоких результатов. Один из лучших результатов показал спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий.
Воспитанник Центра спортивной подготовки минспорта Бурятии с результатом 1:49.52 стал быстрейшим в сильнейшим мужском забеге на 800 м., сообщает пресс-служба министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе бурятский бегун стал призёром кубка главы Чувашии.
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
Автомобилистка ехала на «аварийках»
Рекомендуется молиться из дома
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы
Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Мужчина обратился в суд
Пользователи отметили, что треск льда похож на перестрелки из бластеров в фильмах
Изменения в закон вступили в силу сегодня
Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство
Городские коммунальные службы будут сами добывать щебень для дорог
Пожилой мужчина догнал вора
Оксана Немакина была представлена правительству сегодня
Девочке вручили подарки
Он проработал тренером более 20 лет