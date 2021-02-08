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В Улан-Удэ пьяную женщину-водителя выдало виляние на дороге

В Улан-Удэ пьяную женщину-водителя выдало виляние на дороге
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобилистка ехала на «аварийках»

В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии обратили внимание на автомобиль, который двигался с включёнными аварийными сигналами.

Росгвардейцы решили убедиться, все ли хорошо у водителя-женщины, так как время было позднее – три часа ночи. Догнав автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что женщина курит, а на пассажирском сиденье лежит бутылка алкогольного напитка.

Проехав мимо росгвардейцев, автомобиль начал вилять по дороге, создавая аварийную обстановку. Экипаж группы задержания сразу заблокировал автомобиль.

- В ходе проверки документов было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От женщины исходил явственный запах спиртного, на вопросы она отвечала невнятно, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанную 34-летнюю женщину передали сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства.
Росгвардия
 
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