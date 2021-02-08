В Улан-Удэ пьяную женщину-водителя выдало виляние на дороге

Автомобилистка ехала на «аварийках»



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии обратили внимание на автомобиль, который двигался с включёнными аварийными сигналами.



Росгвардейцы решили убедиться, все ли хорошо у водителя-женщины, так как время было позднее – три часа ночи. Догнав автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что женщина курит, а на пассажирском сиденье лежит бутылка алкогольного напитка.



Проехав мимо росгвардейцев, автомобиль начал вилять по дороге, создавая аварийную обстановку. Экипаж группы задержания сразу заблокировал автомобиль.



- В ходе проверки документов было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От женщины исходил явственный запах спиртного, на вопросы она отвечала невнятно, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанную 34-летнюю женщину передали сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства.

