Автомобилистка ехала на «аварийках»
В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Бурятии обратили внимание на автомобиль, который двигался с включёнными аварийными сигналами.
Росгвардейцы решили убедиться, все ли хорошо у водителя-женщины, так как время было позднее – три часа ночи. Догнав автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что женщина курит, а на пассажирском сиденье лежит бутылка алкогольного напитка.
Проехав мимо росгвардейцев, автомобиль начал вилять по дороге, создавая аварийную обстановку. Экипаж группы задержания сразу заблокировал автомобиль.
- В ходе проверки документов было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. От женщины исходил явственный запах спиртного, на вопросы она отвечала невнятно, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанную 34-летнюю женщину передали сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства.
В Улан-Удэ пьяную женщину-водителя выдало виляние на дороге
Общество, Фото:
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