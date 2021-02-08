 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки

Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Общество,  Фото:pixabay.com
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы

Жителям Бурятии предлагают «Узнать о своих долгах», прежде чем приобрести путёвку за границу. На сайте управления федеральной службы судебных приставов России по республике запущен сервис «Банк данных исполнительных производств», сотрудники службы провели презентацию сервиса для работников туристической фирмы.

- В рамках презентации была доведена информация об официальных источниках получения достоверных сведений об исполнительных производствах - сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления, личном кабинете на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), мобильном приложении «ФССП России», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники службы разъяснили порядок использования личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Рассказали о нововведениях, которые позволяют сторонам исполнительного производства направлять судебным приставам в электронной форме заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству. Во время информационной акции особое внимание было уделено безопасным способам перевода денежных средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам.

- И хотя информирование туристов о последствиях, к которым может привести уклонение от уплаты долга, не является обязанностью туристических фирм, специалисты проводят данную работу по разъяснению, чтобы обезопасить своих клиентов от возможных негативных последствий и проблем с выездом за границу. Судебными приставами на информационном стенде турфирмы были размещены памятки для туристов. Также сотрудникам туристической фирмы было рекомендовано уведомлять граждан, приобретающих туры, устанавливать мобильное приложение «ФССП», которое позволяет оформить подписку на автоматическую рассылку уведомлений о наличии долга на телефон, - отмечают в пресс-службе.

Всего за 2020 год в управлении ФССП России по Бурятии вынесено 26 305 постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации на сумму 5 млрд. 102 млн. 406 тыс. рублей.


судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Бегун из Бурятии победил в турнире «Русская зима»
Общество, 08.02.2021
Николай Вербицкий победил в мужском забеге на 800 м.
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки
Общество, 08.02.2021
О возможностях электронного сервиса рассказали работникам турфирмы
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Общество, 08.02.2021
Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда
Общество, 08.02.2021
Пользователи отметили, что треск льда похож на перестрелки из бластеров в фильмах
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
Общество, 08.02.2021
Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
Общество, 08.02.2021
Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство
В Улан-Удэ нашли новый способ «дорожной» экономии
В Улан-Удэ нашли новый способ «дорожной» экономии
Общество, 08.02.2021
Городские коммунальные службы будут сами добывать щебень для дорог
Нового министра здравоохранения представили правительству Забайкальского края
Нового министра здравоохранения представили правительству Забайкальского края
Общество, 08.02.2021
Оксана Немакина была представлена правительству сегодня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^