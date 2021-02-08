Жителям Бурятии рекомендуют проверить долги перед покупкой путёвки

Всего за 2020 год в управлении ФССП России по Бурятии вынесено 26 305 постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации на сумму 5 млрд. 102 млн. 406 тыс. рублей.











Жителям Бурятии предлагают «Узнать о своих долгах», прежде чем приобрести путёвку за границу. На сайте управления федеральной службы судебных приставов России по республике запущен сервис «Банк данных исполнительных производств», сотрудники службы провели презентацию сервиса для работников туристической фирмы.- В рамках презентации была доведена информация об официальных источниках получения достоверных сведений об исполнительных производствах - сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления, личном кабинете на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), мобильном приложении «ФССП России», - сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники службы разъяснили порядок использования личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Рассказали о нововведениях, которые позволяют сторонам исполнительного производства направлять судебным приставам в электронной форме заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству. Во время информационной акции особое внимание было уделено безопасным способам перевода денежных средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам.- И хотя информирование туристов о последствиях, к которым может привести уклонение от уплаты долга, не является обязанностью туристических фирм, специалисты проводят данную работу по разъяснению, чтобы обезопасить своих клиентов от возможных негативных последствий и проблем с выездом за границу. Судебными приставами на информационном стенде турфирмы были размещены памятки для туристов. Также сотрудникам туристической фирмы было рекомендовано уведомлять граждан, приобретающих туры, устанавливать мобильное приложение «ФССП», которое позволяет оформить подписку на автоматическую рассылку уведомлений о наличии долга на телефон, - отмечают в пресс-службе.