Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчину нашли на животноводческой стоянке



Сотрудниками полиции найден 45-летний житель Забайкальского края, который с января 2018 года не выходил на связь с родственниками. По их словам, он работал столяром в Улан-Удэ.



После размещения ориентировки в СМИ в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что видел ориентировку на забайкальца и предполагает, что тот может находиться на одной из животноводческих стоянок в Моготуйском районе Забайкальского края.



Сотрудники полиции проверили несколько стоянок и на одной из них обнаружили разыскиваемого. С ним всё в порядке. Мужчина пообещал, что в скором времени свяжется с родными, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

