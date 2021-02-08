Мужчину нашли на животноводческой стоянке
Сотрудниками полиции найден 45-летний житель Забайкальского края, который с января 2018 года не выходил на связь с родственниками. По их словам, он работал столяром в Улан-Удэ.
После размещения ориентировки в СМИ в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что видел ориентировку на забайкальца и предполагает, что тот может находиться на одной из животноводческих стоянок в Моготуйском районе Забайкальского края.
Сотрудники полиции проверили несколько стоянок и на одной из них обнаружили разыскиваемого. С ним всё в порядке. Мужчина пообещал, что в скором времени свяжется с родными, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Разыскиваемого в Бурятии забайкальца нашли в Моготуйском районе
Общество, Фото:
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