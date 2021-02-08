Мужчина обратился в суд
Житель Бурятии обратился в суд с просьбой установить факты незаконной ликвидации государства СССР и незаконного прекращения деятельности органов государственной власти и управления СССР.
Однако мужчине отказали в принятии заявления.
- Определением районного суда в принятии указанного заявления отказано со ссылкой на положения статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суд отказывает в принятии искового заявления, в случае если заявление не подлежит рассмотрению в суде, в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Но заявитель на этом не остановился и обратился в суд вышестоящей инстанции. Однако Верховный суд республики согласился с районным судом и оставил частную жалобу на приведённое определение суда без удовлетворения.
Житель Бурятии пытался оспорить ликвидацию СССР
Общество, Фото:
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