Житель Бурятии пытался оспорить ликвидацию СССР

Мужчина обратился в суд



Житель Бурятии обратился в суд с просьбой установить факты незаконной ликвидации государства СССР и незаконного прекращения деятельности органов государственной власти и управления СССР.



Однако мужчине отказали в принятии заявления.



- Определением районного суда в принятии указанного заявления отказано со ссылкой на положения статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суд отказывает в принятии искового заявления, в случае если заявление не подлежит рассмотрению в суде, в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Но заявитель на этом не остановился и обратился в суд вышестоящей инстанции. Однако Верховный суд республики согласился с районным судом и оставил частную жалобу на приведённое определение суда без удовлетворения.

