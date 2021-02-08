Главные силы «неприятеля» были уничтожены «Гвоздикой»
Этапом боевой стрельбы завершилось на полигоне «Бурдуны» двухстороннее ротное тактическое учение (РТУ) с мотострелковым соединением Восточного военного округа, дислоцированным в Бурятии.
- В течение пяти дней отрабатывались вопросы совершения маршей, обустройства полевого лагеря, организации взаимодействия с подразделениями разведки, артиллерии, радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, штурмовой и армейской авиацией, - сообщает пресс-служба ВВО. - В одном из основных этапов двухстороннего РТУ, два подразделения противостояли друг другу, выполняя различные тактические приёмы с использованием средств имитации и холостых боеприпасов. Такой формат учения способствует развитию у командиров нестандартного мышления и позволяет на практике выполнять различные приемы в условиях максимально приближенных к боевым.
В ходе основного этапа учения мотострелки разгромили авангард условного противника во встречном бою, захватили инициативу и окружили его группировку. Для уничтожения главных сил «противника» применялась ствольная артиллерия САУ «Гвоздика». В завершающей фазе учения мотострелки выбили с занятых позиций разрозненные подразделения «неприятеля». В ходе наступательного боя были также отработаны вопросы боевого, тылового и медицинского обеспечения.
К учениям было привлечено около тысячи военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, противотанковый комплекс «Корнет» на базе БМП-3.
В Бурятии мотострелки разгромили «противника» во встречном бою
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