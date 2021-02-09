Спортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах
21 февраля в Чите состоится личное первенство Забайкальского края по автомобильному кроссу. Соревнования пройдут в дисциплинах «Супер-1600», «Д2-классика» и «Т1-2500». Трасса первенства расположена в Читинском районе на 22 км автодороги «Чита – Арахлей».
Приём заявок окончится 18 февраля в 18:00. 19 февраля в 14:00 будет проведена предварительная техническая инспекция. Также техническая инспекция и медицинский контроль состоятся с 9:00 в день соревнований, 21 февраля. Затем, в 10:50, начнётся свободная и хронометрируемая тренировка. Первенство откроется в 12:00, и 12:30 стартуют первые финальные заезды.
Победителей и призёров наградят в 15:00 дипломами, кубками и медалями, сообщает федерация автомобильного спорта Забайкальского края.
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В Забайкальском крае проведут первенство по автокроссу
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