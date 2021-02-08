Иркутянин прокатился по Байкалу под необычные звуки льда





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



Ролик не оставил равнодушным пользователей:



«Спасибо за профилактику фобий, которые появились уже после просмотра»



«Если не смотреть, а только слушать, то кажется, что это перестрелка из бластеров в каком-нибудь фильме про космос»



«Залип»



«Я не могу остановиться... Смотрю и слушаю, слушаю и смотрю... Это космос! Так здорово, что я с вами знакома! И с Байкалом чуть-чуть»



«А это и, правда, страшно»



«Будто на лазерных мечах кто-то сражается»



Ролик не оставил равнодушным пользователей:«Спасибо за профилактику фобий, которые появились уже после просмотра»«Если не смотреть, а только слушать, то кажется, что это перестрелка из бластеров в каком-нибудь фильме про космос»«Залип»«Я не могу остановиться... Смотрю и слушаю, слушаю и смотрю... Это космос! Так здорово, что я с вами знакома! И с Байкалом чуть-чуть»«А это и, правда, страшно»«Будто на лазерных мечах кто-то сражается»

В паблике ves_ulan_ude появилось завораживающее видео. Житель Иркутска на коньках прокатился по льду Байкала. На записи видно и слышно, как трескается лёд на Байкале.- Обычный турист, впервые увидевший байкальский лёд, боится именно этого - глубина под прозрачным панцирем и неожиданный, космический звук льда. А тут на видео ещё и трещины идут. В общем, рекомендуется смотреть для профилактики фобий, 2 раза перед сном, обязательно со звуком, за неделю до поездки на Байкал, - написал мужчина в своём аккаунте в Instagram.