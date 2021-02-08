В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль



В Кабанском районе Бурятии сотрудники ОГИБДД и УИИ УФСИН встретились с гражданами, подвергнутыми уголовному наказанию без изоляции от общества за нарушение правил дорожного движения.



Местными жителям, состоящим на учёте за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, напомнили о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения в области дорожного движения.



Лишённых права управления водителей предупредили, что им запрещено садиться за руль транспортных средств.



- Призываем вас не допускать фактов повторного нарушения в будущем, не подвергайте опасности свои жизни, жизни своих близких и окружающих людей, исключите любую возможность управления транспортным средством в состоянии опьянения, - обратились сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.



Сотрудники Госавтоинспекции привели примеры ДТП с участием пьяных водителей и призвали не повторять чужих ошибок. Всем участникам мероприятия, сотрудники ведомств вручили тематические информационные буклеты об опасности управления транспортом в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

