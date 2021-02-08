Автомобилистам напомнили, что им нельзя садиться за руль
В Кабанском районе Бурятии сотрудники ОГИБДД и УИИ УФСИН встретились с гражданами, подвергнутыми уголовному наказанию без изоляции от общества за нарушение правил дорожного движения.
Местными жителям, состоящим на учёте за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, напомнили о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения в области дорожного движения.
Лишённых права управления водителей предупредили, что им запрещено садиться за руль транспортных средств.
- Призываем вас не допускать фактов повторного нарушения в будущем, не подвергайте опасности свои жизни, жизни своих близких и окружающих людей, исключите любую возможность управления транспортным средством в состоянии опьянения, - обратились сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
Сотрудники Госавтоинспекции привели примеры ДТП с участием пьяных водителей и призвали не повторять чужих ошибок. Всем участникам мероприятия, сотрудники ведомств вручили тематические информационные буклеты об опасности управления транспортом в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии провели беседы с водителями, осуждёнными за нетрезвую езду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилой мужчина догнал вора
Оксана Немакина была представлена правительству сегодня
Девочке вручили подарки
Он проработал тренером более 20 лет
Мужчина пытался обжаловать решение суда
За неделю в Кяхте досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
4 600 тонн снега вывезено за сутки
Число летальных случаев достигло 683
Мальчики Бадма и Чагдар пришли на театрализованное представление к Сагаалгану
По словам организаторов, ребята показали хорошие знания ПДД
Среди вариантов «Баир, Бато, Жамбал» и «Би, Чу, Ра»
Земли вблизи Байкала оказались загрязнены
Температура на этой неделе будет выше на несколько градусов
20-летнему Жалсыпу Манзырову вручили сертификат о рекорде
Телёнок окреп и радует хозяйку