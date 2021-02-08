Городские коммунальные службы будут сами добывать щебень для дорог
Властям Улан-Удэ больше не нужно будет привлекать на добычу щебня сторонние организации. Городские коммунальные службы будут сами разрабатывать карьер, сообщили в Комитете городского хозяйства.
В столице Бурятии в настоящее время насчитывается 550 километров дорог, в т.ч. 390 километров дорог с асфальтовым покрытием. Грунтовые, а точнее с неусовершенствованным покрытием, дороги в Улан-Удэ составляют по протяжённости 160 километров. После ливней такие дороги часто разрушаются, и затрачивается много средств и ресурсов для их восстановления.
Также с этого года город сам начинает выполнять ямочный ремонт, для которого потребуется много щебня для устройства основания
В феврале 2021 года Комбинат по благоустройству, подведомственное учреждение Комитета городского хозяйства, получил лицензию в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии на добычу пород на участке недр в 4 км от микрорайона Забайкальский.
В 2020 году комбинат провел мероприятия по изучению участка для добычи и лабораторные испытания полученных образцов строительного материала. Сейчас разрабатывается проект на добычу. По расчетам, начало добычи щебня намечено на апрель-май 2021 г. В планах намечено увеличение объемов работ по грейдированию дорог с неусовершенствованным покрытием в 5 раз.
По итогам 2020 года расход инертных материалов - щебень, камень бутовый, песчано-гравийная смесь - составил свыше 14 тысяч тонн на сумму 8,4 млн рублей. В настоящее время инертные материалы закупают у местных производителей, с разработкой собственного карьера экономия только по транспортным расходам достигнет 3 млн рублей за год.
В Улан-Удэ нашли новый способ «дорожной» экономии
Общество, Фото:
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