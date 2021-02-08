Он взял у бизнесмена 1,4 млн. рублей за покровительство
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
Бывший директор Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» признан виновным в получение взятки в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года директор Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» требовал от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение. В свою очередь, директор обещал выделить коммерсанту лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины в лесном фонде, а также оказывать общее покровительство по службе. Сумма требуемой взятки составила 1 миллион 400 тысяч рублей.
23 октября 2019 года следователями СК России во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области при передаче денежных средств в сумме 250 000 рублей (предназначавшихся в качестве первой части взятки) был задержан посредник – 39-летний предприниматель. Директор лесхоза был задержан на своём рабочем месте после проведения обыска в служебном кабинете.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей.
Предприниматель был осуждён ранее к 5 годам лишения свободы условно.
В Иркутской области экс-директора лесхоза лишили свободы за взятку
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