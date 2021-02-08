Пожилой мужчина догнал вора
Заявление о попытке грабежа в полицию поступило вечером 6 февраля от 66-летнего улан-удэнца.
Около 17 часов возле магазина на площади Революции к пенсионеру подошёл прохожий и попросил закурить. Молодой человек увидел в руках пенсионера сотовый телефон, вырвал из его рук и попытался убежать. Однако мужчине удалось догнать нетрезвого грабителя и вернуть имущество. Злоумышленник был задержан проезжавшим мимо патрулём ППСП и доставлен в отдел полиции.
25-летний задержанный ранее судим за имущественные преступления, нигде не работает, проживает в социальном учреждении.
Возбуждено уголовное дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ вор не смог поживиться телефоном пенсионера
Общество, Фото:
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