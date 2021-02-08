Нового министра здравоохранения представили правительству Забайкальского края

Оксана Немакина была представлена правительству сегодня
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил министра здравоохранения региона Оксану Немакину краевому правительству 8 февраля на оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как подчеркнул глава региона, первостепенными задачами, которые стоят перед новым руководителем ведомства, остаются - качественная организация медицинской помощи населению края, нормализация работы больниц и поликлиник, предоставление социально справедливой выплаты заработной платы медицинскому персоналу и в первую очередь врачам.
«Состояние краевой медицины требует внимания по многим вопросам. Одно из главных - доступность и качество оказания медпомощи населению. Она должна быть современной, эффективной, доброжелательной к пациентам», - отметил Александр Осипов, подчеркнув, что пристальное внимание должно быть уделено и организации закупок оборудования, лекарственных средств, выполнению национальных проектов, плана социального развития.
Немакина Оксана Владимировна родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врач по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в 2010 году.
С 2001-го по 2002-й год была врачом-интерном на кафедре дерматовенерологии ЧГМА. С 2002 по 2007 год работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере. В течение следующих трех лет занимала должность специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. С 2010 по 2015 год работала в Дорожной клинической больнице на станции Чита-2 ОАО РЖД. Затем занимала должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в Краевой клинической инфекционной больнице. С 2015 года работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.
В период работы в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу был присвоен классный чин – референт государственной гражданской службы РФ 1 класса.
В 2014 году награждена памятной медалью в честь 150-летия земской реформы в России. Также отмечена благодарственными письмами министра здравоохранения Забайкальского края, губернатора Забайкальского края, почётной грамотой министра здравоохранения региона.
Получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края».
Нового министра здравоохранения представили правительству Забайкальского края
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