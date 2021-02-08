Нового министра здравоохранения представили правительству Забайкальского края

Оксана Немакина была представлена правительству сегодня



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил министра здравоохранения региона Оксану Немакину краевому правительству 8 февраля на оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Как подчеркнул глава региона, первостепенными задачами, которые стоят перед новым руководителем ведомства, остаются - качественная организация медицинской помощи населению края, нормализация работы больниц и поликлиник, предоставление социально справедливой выплаты заработной платы медицинскому персоналу и в первую очередь врачам.



«Состояние краевой медицины требует внимания по многим вопросам. Одно из главных - доступность и качество оказания медпомощи населению. Она должна быть современной, эффективной, доброжелательной к пациентам», - отметил Александр Осипов, подчеркнув, что пристальное внимание должно быть уделено и организации закупок оборудования, лекарственных средств, выполнению национальных проектов, плана социального развития.



Немакина Оксана Владимировна родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врач по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в 2010 году.



С 2001-го по 2002-й год была врачом-интерном на кафедре дерматовенерологии ЧГМА. С 2002 по 2007 год работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере. В течение следующих трех лет занимала должность специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. С 2010 по 2015 год работала в Дорожной клинической больнице на станции Чита-2 ОАО РЖД. Затем занимала должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в Краевой клинической инфекционной больнице. С 2015 года работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.



В период работы в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу был присвоен классный чин – референт государственной гражданской службы РФ 1 класса.



В 2014 году награждена памятной медалью в честь 150-летия земской реформы в России. Также отмечена благодарственными письмами министра здравоохранения Забайкальского края, губернатора Забайкальского края, почётной грамотой министра здравоохранения региона.



Получила почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края».

