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Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России

Лучники с ПОДА Бурятии и Забайкалья завоевали награды чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба федерации стрельбы из лука РБ
Спортсмены республики выиграли девять медалей

Бурятские лучники завоевали девять медалей чемпионата России по стрельбе из лука среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования завершились в городе Орёл 5 февраля.

Чемпионом России в стрельбе из блочного лука среди мужчин стал Баир Шигаев. На этом турнире спортсмен завоевал ещё два золота. Одно в тандеме с Татьяной Андриевской – спортсмены стали лучшими среди смешанных команд, стреляющих из блочного лука. Второе – вместе с Бадмой Хаминдаевым и Александром Гомбожаповым, повторив успех кубка России.

- Серебряным призёром чемпионата в стрельбе из классического лука стала смешанная команда Даши Дольжиной и Пётра Марзаева. «Бронза «в личном первенстве на счету у Татьяны Андриевской (блочный лук), Марины Бадмаевой (блочный лук, W1), Чингиса Бальжиева (классический лук) и Даши Дольжиной (классический лук), - сообщает центр спортивной подготовки РБ.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Забайкалья, представители края завоевали на этих соревнованиях золотые и серебряную медали.

- В личном первенстве, в матче за бронзовую медаль встретились два представителя Забайкальского края Кирилл Смирнов и Бато Цыдендоржиев. Победу одержал и завоевал бронзовую медаль чемпионата России мастер спорта международного класса Кирилл Смирнов, тренер Баир Анандаев, - рассказали в федерации стрельбы из лука Забайкальского края.

Они также добавили, что в командном первенстве сборная Забайкальского края в составе Кирилла Смирнова, Бато Цыдендоржиева и Дондока Болотова в классическом луке завоевала золотую медаль.
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