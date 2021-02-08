У Иркутской области 5 медалей первенства России по боксу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Юниорки заняли второе командное место



Спортсменки Иркутской области завоевали пять медалей на первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет, которое с 1 по 6 февраля проходило в Королёве в Московской области. В турнире приняли участие 168 спортсменок из 52 регионов страны.



Сборная региона выиграла одну золотую и четыре бронзовые медали, заняв второе командное место. В весовой категории свыше 81 кг победу одержала Татьяна Богданова из Усть-Илимска. Спортсменка тренируется в спортивной школе «Лесохимик» у Бориса и Артёма Насртдиновых.



В весовой категории до 51 кг третье место заняла Алёна Тремасова из посёлка Невон. Её тренер – Василий Ейников. Бронзовым призёром в весе до 54 кг стала Елена Билотайте из Усть-Илимска. Елена тренируется у Бориса и Артёма Насртдиновых.



Бронзовые награды также завоевали иркутские спортсменки Кристина Ступина (весовая категория до 60 кг) и Юлия Старченко (до 64 кг). Кристина занимается боксом у Ивана Иванова, а Юлия – у Романа Стрельникова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

