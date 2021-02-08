Он проработал тренером более 20 лет
Сегодня на 60-м году жизни не стало тренера по пулевой стрельбе Олега Перелыгина.
Более 20 лет работы тренером, звания мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта Бурятии, отличника физической культуры и спорта России, квалификация спортивного судьи всероссийской категории и почётное звание «Заслуженный тренер Бурятии», перечень титулованных воспитанников, многочисленные медали чемпионатов СССР и России... - это далеко не весь послужной список Олега Ефремовича.
- Он был победителем и призёром многочисленных спортивных состязаний, чемпионом спартакиады народов России. Под его чутким руководством спортсмены Бурятии неоднократно завоевывали медали российского, континентального и мирового уровней, - отметили в минспорта Бурятии.
В министерстве выразили искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Олега Перелыгина.
Ушёл из жизни заслуженный тренер Бурятии Олег Перелыгин
Общество, Фото:
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