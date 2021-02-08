Осуждённый улан-удэнец заявил о сфабрикованном деле

Мужчина пытался обжаловать решение суда



Приговором суда от 12 ноября 2020 года улан-удэнец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



В ходе предварительного расследования и в суде первой инстанции осуждённый вину по предъявленному ему обвинению признал полностью.



Однако он не согласился с приговором суда, подал апелляционную жалобу. Он утверждал, что оговорил себя, признательные показания им были даны под давлением, преступление совершено другим человеком. Мужчина просил приговор отменить, направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.



По версии осуждённого, телесные повреждения потерпевшему он не наносил, себя оговорил по просьбе потерпевшего, а признательные показания он дал под давлением сотрудников полиции, уголовное дело сфабриковано.



- Суд апелляционной инстанции данные доводы признал несостоятельными, поскольку это ничем не подтверждается, являются надуманными и голословными. Совокупностью исследованных судом доказательств, достоверно установлена вина Л. в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Приговор районного суда вступил в законную силу, осуждённому надлежит отбывать наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

