За неделю в Кяхте досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
С 1 февраля возобновлено движение грузового транспорта через МАПП Кяхта («Алтан-Булаг»).
За неделю госинспекторы управления Россельхознадзора при экспортных перевозках в Монголию досмотрели 3 009 600 штук куриных пищевых яиц, 150 тонн молочной продукции, 78 тонн свиной продукции.
Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления.
Через Бурятию в Монголию перевезли 3 млн куриных яиц
Общество, Фото:
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