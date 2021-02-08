Через Бурятию в Монголию перевезли 3 млн куриных яиц

За неделю в Кяхте досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции



С 1 февраля возобновлено движение грузового транспорта через МАПП Кяхта («Алтан-Булаг»).



За неделю госинспекторы управления Россельхознадзора при экспортных перевозках в Монголию досмотрели 3 009 600 штук куриных пищевых яиц, 150 тонн молочной продукции, 78 тонн свиной продукции.



Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления.

